Perú no participará en la Copa Panamericana de Vóley 2025: el polémico motivo de su ausencia en certamen continental

La selección peruana no formará parte del certamen continental por el momento. (De Una)

A puertas del debut en la Copa América de Vóley, Perú recibió una mala noticia: no participará de la Copa Panamericana 2025, que en el papel era su segundo y último torneo de la escuadra mayor durante este año. Un hecho que cambia todos los planes de Antonio Rizola y compañía.

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte de algún integrante de la Federación Peruana de Vóley (FPV), lo cierto es que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) ha dado a conocer el fixture oficial de esta competencia, en el que no figura la ‘bicolor’.

Este torneo estaba pactado para el mes de agosto, desde el 1 hasta el 11, e iba a servir como segunda prueba para las dirigidas por Rizola. Es más, el mismo técnico brasileño había señalado que algunas deportistas que no fueron incluidas en la nómina para la Copa América, tendrían oportunidad en este certamen.

Algo que finalmente no ocurrirá porque la selección peruana no asistirá a la competencia que tiene como sede la ciudad de Colima, México. Ahora, las jugadoras que no viajaron a Brasil, por ejemplo la líbero Esmeralda Sánchez, quedaron en el aire y no competirían con la escuadra nacional, al menos por este año.

El técnico brasileño habló sobre la importancia de afrontar certamenes continentales con la 'bicolor'. (FPV)

Grupos y equipos participantes de la Copa Panamericana de Vóley sin Perú

En el documento publicado por la NORCECA, figuran dos grupos compuestos por cinco selecciones para la primera fase de la Copa Panamericana 2025, en los cuales Perú brilla por su ausencia y hasta el momento se desconoce el motivo.

El primero (Grupo A) tiene como integrantes a Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico. Mientras que el segundo (Grupo B) cuenta con la presencia de Colombia, Cuba, México, Trinidad y Tobago y Canadá.

Cabe señalar que la ‘bicolor’ no sería la única escuadra nacional que no participará de este torneo continental. Chile y Argentina, que venían participando en pasadas ediciones, tampoco estarán en esta competición. Eso pese a que las ‘panteras’ son las vigentes campeonas.

El partido que abrirán el telón de la Copa Panamericana será el Estados Unidos vs Venezuela el 3 de agosto a las 14:00 horas (horario local). La gran final se llevará a cabo el 10 del mismo mes.

Grupos y fixture de la Copa Panamericana 2025 sin Perú.

¿Por qué Perú no participará de la Copa Panamericana?

Hay muchos rumores de la ausencia de la selección peruana de vóley en la Copa Panamericana 2025, pero todavía no existe ninguna comunicación oficial por parte de la FPV y la misma organización del campeonato.

La periodista Daniella Fernández dio algunos detalles de la no participación de las peruanas en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘De Una’. Todo se trataría de una problema entre confederaciones, en la que el combinado nacional estaría en el medio.

“El tema acá no pasa por la Federación Peruana de Vóley, pasa por el tema de las confederaciones, tanto de la NORCECA y la Sudamericana. La selección de México estaba invitada a esta Copa América, pero la NORCECA no dio permiso para que participe. Entonces la Confederación Sudamericana dijo ‘yo no voy a mandar a ninguna selección sudamericana a la Copa Panamericana’”, explicó la reportera.

De acuerdo al portal especializado en este deporte, Central Vóley, “en los próximos días habrá una conferencia de prensa con el profesor Antonio Rizola para brindar más detalles al respecto".

Perú no participará de la Copa Panamericana 2025 - Créditos: Central Vóley.

La última participación de Perú en la Copa Panamericana

La última Copa Panamericana de Perú no es el mejor de los recuerdos. Esta se desarrolló el año pasado, en la cual la ‘blanquirroja’ compartió grupo con Colombia, República Dominicana, México, Canadá y Surinam. Solo pudo ganar dos compromisos en esta ronda (ante las dominicanas y surinamés), por lo que disputó el puesto 7 al 10.

En su primer compromiso de este instancia, perdió sorpresivamente ante Chile (2-3), lo que provocó que jugará otro cotejo por el noveno puesto ante Cuba. Desafortunadamente, volvió a caer y terminó décimo en la competencia continental. Un fracaso más a la lista de la escuadra nacional en el último tiempo.