Río en Puno llega a -15 °C y se congela: heladas extremas cubren el Laraqueri y Senamhi advierte continuidad del frío en el altiplano en Perú

Las bajas temperaturas en Puno, que alcanzaron los -15 grados Celsius, han provocado el congelamiento del río Laraqueri. El SENAMHI informa que el frío podría intensificarse en los próximos días en esta zona ubicada a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Canal N

Las temperaturas extremas que se registran en el altiplano peruano dejan efectos visibles en distintos puntos de la región Puno. Uno de los casos más notorios ocurre en el distrito de Pichacani, donde amplios sectores del río Laraqueri quedaron cubiertos por una gruesa capa de hielo a causa del intenso descenso térmico reportado durante los últimos días.

La situación refleja la severidad de la actual temporada de heladas en el sur del país. En una zona ubicada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones climáticas modificaron de forma temporal el paisaje habitual del río, cuyo caudal presenta extensos tramos inmovilizados por el congelamiento superficial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas en este sector descendieron hasta los -15 °C. El organismo advirtió además que el episodio de frío continuará en los próximos días, con valores que podrían mantenerse en niveles similares hasta el 27 de junio.

El río Laraqueri presenta extensos sectores cubiertos por hielo

Senamhi reportó mínimas de -15 °C y advirtió que el frío persistirá hasta el 27 de junio, con valores cercanos a -20 °C en zonas más altas. Facebook

Las bajas temperaturas provocaron el congelamiento de varios tramos del río Laraqueri, ubicado en el distrito de Pichacani, en la región Puno. En distintos puntos del cauce se formó una capa de hielo con un espesor que oscila entre los 3 y 5 centímetros, según se observó en la zona.

PUBLICIDAD

Las imágenes registradas en el lugar muestran una superficie sólida que cubre gran parte del río. En algunos sectores, la capa congelada soporta el peso de una persona, evidencia de la intensidad del fenómeno climático que afecta a esta parte del altiplano.

Aunque parte del caudal continúa su recorrido habitual bajo la superficie congelada, amplias extensiones permanecen inmovilizadas por efecto de las temperaturas bajo cero. El hielo también dificulta el acceso al agua para algunas comunidades cercanas, que enfrentan condiciones más exigentes durante la temporada de heladas.

Senamhi advierte continuidad del descenso térmico

El Senamhi informó que las temperaturas mínimas en la zona alcanzaron los -15 °C y alertó que el frío persistirá durante los próximos días en la región Puno.

PUBLICIDAD

La entidad precisó que las condiciones meteorológicas podrían intensificarse en áreas ubicadas a mayor altitud. Según información difundida por la institución, en sectores por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar los registros térmicos podrían acercarse a los -20 °C.

La advertencia se extiende a diversas provincias del altiplano puneño, donde las heladas forman parte de la temporada invernal, aunque este año presentan una intensidad que genera preocupación entre autoridades y pobladores.

Las bajas temperaturas impactan la vida cotidiana de las poblaciones asentadas cerca del río Laraqueri. Durante las primeras horas del día, muchas familias optan por permanecer en sus viviendas para reducir la exposición al frío extremo.

Las condiciones climáticas también generan preocupación por sus posibles efectos en la salud, especialmente entre niños y adultos mayores. Frente a este escenario, el Senamhi exhortó a la población a adoptar medidas de protección.

PUBLICIDAD

El organismo recomendó el uso de ropa abrigadora y el consumo de bebidas calientes para reducir riesgos asociados a las bajas temperaturas. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del sector salud para reforzar las acciones preventivas en las localidades más expuestas a las heladas.

El altiplano puneño registra una de las etapas más frías del año

El fenómeno más visible de las heladas es la formación de una capa de hielo de 3 a 5 cm en varios tramos del río. Facebook

El congelamiento del río Laraqueri constituye una de las manifestaciones más visibles del intenso frío que afecta actualmente a la región Puno. Este tipo de fenómenos suele presentarse durante la temporada de heladas, aunque las condiciones registradas en los últimos días destacan por la magnitud del descenso térmico.

La ubicación geográfica de la zona, a gran altitud sobre el nivel del mar, favorece la presencia de temperaturas extremas durante el invierno. Como consecuencia, cuerpos de agua, pastizales y extensiones de terreno quedan expuestos a procesos de congelamiento que alteran las actividades habituales de las comunidades.

PUBLICIDAD

Mientras el Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas, las localidades del altiplano continúan bajo alerta ante la persistencia de las bajas temperaturas previstas para los próximos días.