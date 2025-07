Aixa Vigil rompió su silencio en medio de ataques por dejar Alianza Lima: “La misma gente que me apoyó, hoy me dice malagradecida”

La talentosa punto se refirió a los ataques que ha recibido luego de fichar por la Universidad San Martín. (Video: Central Vóley)

Después de una etapa marcada por títulos, reconocimientos individuales y una fuerte conexión con los hinchas, Aixa Vigil decidió cerrar su exitoso ciclo en Alianza Lima para sumarse como refuerzo de la Universidad San Martín. La voleibolista, una de las figuras más destacadas del equipo ‘blanquiazul’ en los últimos años, rompió su silencio y habló del difícil momento que le ha tocado vivir tras su salida, marcado por duras críticas en redes sociales.

En una entrevista con el medio ‘Central Vóley’, la destacada atacante nacional confesó haber recibido mensajes de odio tras confirmarse su salida del club de La Victoria. Sin embargo, aseguró que el cariño por la institución se mantiene intacto, con el histórico bicampeonato nacional como la experiencia más significativa de su prometedora carrera.

“Hace poquito hablé con una persona que me dijo ‘despídete del equipo con todo el amor posible’ y me ha caído un montón de ‘hate’ desde que me fui de Alianza. La gente no se imagina, pero desde el amor les digo que Alianza siempre va a tener mi corazón por más que la gente me o les haya dolido que me haya ido”, expresó la deportista con evidente carga emocional.

Pese al impacto que generó su partida, Vigil defendió su trayectoria y la forma en que se entregó al club ‘blanquiazul’ durante su permanencia. “Lo que hice, por más de que la gente me critique, no se va a borrar. Estoy tranquila con el amor que le tuve al equipo en su momento y el profesionalismo que mostré. Me despido de ellos y me llevo los mejores recuerdos que pude haber traído. No quiero entrar mucho al tema, pero estoy tranquila con mi decisión”, afirmó.

Aixa Vigil conquistó un bicampeonato con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Aixa Vigil y la forma en la que lidia con las críticas

Aixa Vigil también reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y cómo el juicio público puede afectar emocionalmente a los deportistas. En la entrevista, la nueva jugadora de San Martín compartió cómo viene enfrentando las constantes críticas que recibe y su esfuerzo por entender las reacciones de los aficionados.

“A pesar de haber recibido mucho odio de alguna forma, son hinchas y yo en algún momento puedo haber dicho cualquier cosa de una persona que es deportista, pero yo no sé todo lo que pasan y no voy a ser tan egoísta en escribirlo. Porque, como siempre me dijeron, yo iba a estar en la boca de todos, pero también en los dedos, porque todo el mundo escribe. Entonces eso llega y afecta de alguna u otra forma”, manifestó.

Finalmente, Vigil se sinceró sobre lo doloroso que resultó recibir ataques de quienes antes la ovacionaban. “Ha sido complicado, la verdad, porque la misma gente que me apoyó en la Liga cuando gané cinco veces el MVP fueron las mismas personas que me dijeron que era una malagradecida, que no respetaba al equipo con el que había jugado y que tanto me había apoyado. Pero ellos no saben lo que hay detrás. Son hinchas y, desde el amor, me despido de ese equipo y guardo lo mejor que viví ahí”, concluyó.

Con estas palabras, Aixa cierra un capítulo importante de su carrera y abre otro en San Martín, donde buscará seguir creciendo profesionalmente, ahora desde un nuevo lugar en la cancha y también en su vida. Cabe destacar que actualmente la voleibolista de 23 años integra la selección peruana que disputará la Copa América de Vóley 2025, torneo que se celebrará esta semana en Brasil.