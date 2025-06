Víctor Guzmán confirmó que fichará por Sporting Lisboa: “Es el club de Cristiano Ronaldo y debo afrontarlo”

Esto dijo el delantero marcar el gol del triunfo de Alianza Lima ante Universitario por Liga 3. (Video: Jax Latin Media)

En las últimas semanas se ha hablado sobre la posible salida de Víctor Guzmán de Alianza Lima. Y último fin de semana, el propio jugador de 19 años confirmó la noticia tras culminar el clásico del fútbol peruano, donde anotó el gol del triunfo: “Estoy contento y emocionado por lo que se viene. Seguir trabajando día a día para darlo todo. Tengo grandes expectativas y lo voy a dar todo de mí. Sporting de Lisboa es un equipo histórico de Portugal, el club de Cristiano Ronaldo y tengo que afrontarlo”, señaló.

El delantero, formado en las divisiones menores del club ‘íntimo’, también se despidió de sus compañeros luego de lo que habría sido su último partido con la camiseta ‘blanquiazul’: “Es algo bastante bonito para mí haber compartido todo este tiempo con ellos. Son grandes personas y sé que van a sacar a este club adelante”, expresó.

Víctor Guzmán confirma que dejará Alianza Lima para firmar por el Sporting de Lisboa.

En medio de su emoción por el nuevo reto, Guzmán también reflexionó sobre el camino que ha recorrido y los malos comentarios que lo han acompañado en el proceso. “Desde el Sudamericano Sub 17, 20 y 23 me he enfocado siempre en trabajar en mí. Tal vez las cosas no siempre se dan, pero es nulo hacerle caso a la gente, bien sabe uno lo que hace en el día a día”, sostuvo, dejando claro que su compromiso y crecimiento han sido constantes más allá de las críticas.

El delantero de Alianza Lima puso el 3-0 parcial frente a los bolivianos en amistoso Sub 23. (Video: FPF Play)

Con estas declaraciones tras culminar el encuentro, el delantero confirmó que se marchará de Alianza Lima en este mercado de pases deseándoles lo mejor a todo el pueblo aliancista.

Alianza Lima se llevó el clásico

Por la fecha 12 del Grupo 2 en la Fase Regular de la Liga 3, Alianza Lima se impuso por 1-0 a Universitario de Deportes en el Estadio Hugo Sotil Yerén, anteriormente llamado Iván Elías Moreno, escenario que rinde homenaje a una leyenda del fútbol peruano y exjugador ‘blanquiazul’. El único tanto del encuentro lo marcó Víctor Guzmán, quien fue la figura del clásico.

Víctor Guzmán es la principal carta de gol de Alianza Lima en este Torneo de Reservas - Créditos: Gabriel Floyd.

El delantero de 19 años disputó su último partido con la camiseta ‘íntima’, cerrando su etapa en el club con una actuación determinante ante el eterno rival. Tras semanas de rumores, su traspaso al Sporting de Lisboa quedó confirmado, marcando el inicio de su primera experiencia en el fútbol europeo.

Víctor Guzmán en el año

Durante la presente campaña, Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, ha promovido a varios jóvenes de sus divisiones formativas al primer equipo. Entre ellos destaca Víctor Guzmán, quien debutó oficialmente en la temporada 2025 el pasado 29 de marzo, en la derrota por 3-0 ante ADT de Tarma. Aquella vez ingresó en el segundo tiempo y disputó 32 minutos, siendo esa su única aparición en el campeonato hasta ahora.

Víctor Guzmán es una alternativa en ataque. - Crédito: Alianza Lima

Ante la falta de continuidad en el plantel principal, Guzmán solo fue considerado en algunas convocatorias, pero encontró mayor protagonismo en la Liga 3, donde ha brillado con Alianza Lima. Bajo la conducción de Kenji Aparicio, el delantero de 19 años ha jugado diez partidos y marcado nueve goles, ganándose un lugar como titular. Sus actuaciones más destacadas fueron los tripletes que consiguió ante Juventud Santo Domingo y Social Pariacoto, por las fechas 1 y 5, respectivamente. Incluso antes del inicio oficial del torneo, dejó muestras de su capacidad goleadora al anotar un doblete en un amistoso frente a Deportivo Coopsol. Además del último tanto que le convirtió a Universitario de Deportes. Su rendimiento en la tercera división ha sido clave para llamar la atención de clubes del exterior.