Paolo Guerrero respondió a los reclamos por polémica en Alianza Lima vs Melgar: “Que se acuerden que me anularon un gol”

El duelo entre Alianza Lima y Melgar, disputado el sábado 28 de junio, continúa dando que hablar por una jugada polémica que pudo haber cambiado el curso del encuentro. La caída del cuadro arequipeño en condición de local no dejó conforme al plantel ni a la hinchada, que reclama un penal no cobrado a su favor. En medio de la discusión, Paolo Guerrero decidió alzar la voz y dar su opinión sobre lo ocurrido.

El ‘Depredador’ no dudó en salir al frente para defender al conjunto ‘íntimo’ de las críticas. En declaraciones a la prensa local, el experimentado delantero se refirió al penal que no le concedieron al ‘domino’ y aprovechó para recordar que, según su perspectiva, le anularon un gol legítimo durante el encuentro, dejando en claro que las decisiones arbitrales habrían afectado a ambos equipos.

“Si los de Melgar dicen que fue penal, que se acuerden que me anularon un gol que estaba en condición. He visto la repetición, lo hemos discutido aquí, y está en condición. Si hay polémica, que haya polémica también del gol que se me anula para ser justos”, fueron las palabras del referente ‘blanquiazul’.

Tras la controversial jugada en el área defendida por Guillermo Viscarra, Alianza Lima se mantuvo con opciones de llevarse la victoria hasta los minutos finales. Fue recién sobre el cierre del partido que encontró el gol del triunfo, curiosamente desde el punto penal. Fernando Gaibor fue el encargado de convertir el único tanto del encuentro en Arequipa, donde los ‘íntimos’ lograron quedarse con los tres puntos.

Alianza Lima en la lucha por el Apertura

Con la victoria en Arequipa, Alianza Lima se consolidó en el segundo lugar del Torneo Apertura 2025 con 33 puntos, quedando a solo dos de Universitario de Deportes, el líder del certamen. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, el equipo ‘íntimo’ sigue en la lucha por el trofeo. Por eso, dejando de lado la polémica, Paolo Guerrero destacó el esfuerzo colectivo y subrayó la importancia de mantenerse firmes en esta etapa decisiva.

“La recta final del torneo está bien disputada, seguimos peleando el título. A nosotros nos costó hacer nuestro trabajo como siempre, Alianza tiene que ganar en cualquier lugar al que vaya. Independientemente del resto y los resultados de los otros equipos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”, señaló.

El delantero también destacó el respaldo constante de la afición ‘blanquiazul’, que acompañan al equipo en los diferentes escenarios del torneo local. “La hinchada de Alianza se hace presente siempre, está en todos los estadios y nos sentimos en casa en todos lados”, aseguró el ‘Depredador’.

Refuerzos a la vista

Durante sus declaraciones, Paolo Guerrero también se refirió a los refuerzos que Alianza Lima alista para encarar la etapa decisiva del campeonato. El delantero de 41 años destacó la importancia de fortalecer el plantel con nuevas incorporaciones, resaltando el aporte que pueden brindar otros jugadores.

“La calidad de Sergio [Peña] nadie la discute, y sería importante que lleguen refuerzos. Llegó Gaspar [Gentile] también, que hoy entrenó muy bien, con mucha velocidad. Así que, mientras lleguen jugadores, el grupo se va a fortalecer más. Si también viene [Miguel] Araujo, en buena hora”, declaró el jugador ‘íntimo’.

Con sus palabras, Guerrero respaldó las decisiones del comando técnico y dejó claro que el objetivo colectivo no cambia: competir al más alto nivel y luchar por el título hasta la última fecha.