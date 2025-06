‘Loco’ Vargas amenazó a ‘Cóndor’ Mendoza por pararse en el balón en Copa Leyendas: “Eres malcriado”

El 'Cóndor' y el 'Loco' casi se van a la manos en partido de fútbol 7. (Copa Leyendas)

El viernes 27 de junio, Sporting y Universitario se enfrentaron en el Polideportivo Limatambo de San Borja por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Copa Leyendas 2025. Este partido tuvo un tenso momento cuando Andrés Mendoza y Juan Manuel Vargas -exseleccionados de Perú- estuvieron muy cerca de agredirse una vez más.

Todo comenzó cuando los ‘celestes’ tenían la posesión del balón. El popular ‘Cóndor’ se encontraba pegado a la línea y no tuvo mejor idea que subirse a la pelota, teniendo a un rival al frente. Una jugada que ha generado polémica y muchos problemas en otros compromisos, inclusive fue prohibida en el fútbol profesional de Brasil.

El árbitro del juego, de inmediato, le advirtió con amonestarlo. A lo que Mendoza respondió de manera inesperada: “¿Por qué vas a sacar?“. En ese momento, el ‘Loco’, que estaba al lado del exdelantero, se metió y lo encaró: “Porque eres malcriado, ¿vas a decir que no?“.

Los dos exintegrantes de la ‘bicolor’ intercambiaron palabras provocando que la hinchada se encienda en el complejo deportivo. Andrés no desaprovechó la oportunidad para hacerle un fuerte aviso a Juan Manuel, recordando la cachetada que recibió meses atrás en este mismo torneo de fútbol 7. “Esta vez no, esta vez no”.

Cada vez ambos exfutbolistas se juntaban más y el referí tuvo que intervenir para separarlos. En ese instante, el ‘Cóndor’ sintió una mano en su hombro y -pensando que era la del ‘Loco’- trató de cubrirse bajándola y se alejó rápidamente.

El exFiorentina también tomó distancia, sin embargo, no dejó de increparle por su accionar. “¿Vas a decir que no? No seas huevón, te estás burlando oe huevonazo“. Mientras que el exBrujas se mantuvo en su postura de que no había cometido ninguna falta.

Finalmente, este tenso incidente culminó con una amenaza del ‘Loco’ Vargas, afirmando que el partido se podría arruinar por la conducta del ‘Cóndor’ Mendoza. “La va a cagar, la va a cagar”.

‘Loco’ Vargas le tiró una cachetada a ‘Cóndor’ Mendoza

