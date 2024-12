La reacción de Juan Manuel Vargas cuando fue consultado por la agresión a ‘Cóndor’ Mendoza en la Copa Leyendas: “Lamentablemente se malogró un poquito”

Si bien pidió disculpas por lo ocurrido, jamás mencionó al 'Cóndor' en entrevista post partido. (Video: GOLPERU)

Juan Manuel Vargas protagonizó lamentable escena el pasado viernes 29 de noviembre, cuando le aplicó una cachetada a Andrés Mendoza en el Universitario vs Sporting de la Copa Leyendas 2024. Las imágenes fueron muy comentadas por hinchas en redes sociales, quienes rechazaron la actitud del exlateral nacional.

¿Cómo ocurrió todo? En una jugada por el borde del campo de juego, el ‘Cóndor’ levantó el brazo y terminó impactando en el rostro de ‘Loco’. Esto generó que pierda los papeles y le impacte un golpe. Incluso quiso meterle otro, pero se detuvo ante la atenta mirada de los presentes en el recinto deportivo.

Tras ello, las cosas se pusieron tensas y el encuentro se detuvo. Vargas estaba muy molesto por la acción y Andrés Mendoza le repetía que solo se trató de un movimiento propio del fútbol. Y los árbitros, lejos de aplicar una fuerte sanción, solo mostraron tarjeta amarilla para ambos.

La regla de la Copa Leyendas indica que, ante una amonestación, el jugador debe quedar fuera por dos minutos. Igual, ninguno volvió a pisar el terreno y se vieron muy incómodos en el banco de suplentes. El partido culminó y el resultado quedó empatado a uno.

Con las cosas más calmadas, las cámaras de GOLPERU buscaron al ‘Loco’ para conocer su reacción. “Lamentablemente se malogró un poquito... pero es parte de. Pero salió un bonito partido para seguir en el tema que queremos”, señaló el exlateral de Fiorentina y Catania de la Serie A.

El reportero del citado medio insistió con el tema de la agresión y así le respondió: “Son reacciones que no son buenas, que se salen del cuadro. Yo quiero pedir disculpas por mi reacción. Cada acción tiene una reacción”. Finalmente, se refirió a la paridad con Sporting. “Lo importante es que sacamos un empate. Hay seguir adelante”.

Lo sigue la polémica

Más allá de su gran carrera como futbolista, Juan Manuel Vargas siempre estuvo envuelto en situaciones polémicas, ya sea por su relaciones amorosas o sus declaraciones ante los medios. El apodo de ‘Loco’ no lo tiene gratis y más de uno fue ‘víctima’ de sus reacciones cuando lo tuvieron en frente.

Ni el estar retirado lo alejó por mucho tiempo de los noticieros. Hace poco protagonizó accidente vehicular en el distrito de Magdalena del Mar tras distraerse, según sus propias declaraciones, con el teléfono mientras estaba la volante.

“Había una distracción cuando me iba yendo a mi casa y pasó este accidente. Me puse a disposición (de la PNP) y hemos cumplido con todo. No estaba ebrio y perdí el brevete. Todo el procedimiento que debía hacer ya lo hice”, dijo tras salir de la comisaría el pasado noviembre.

¿A qué se dedica Juan Manuel Vargas?

El ‘Loco’ Vargas tuvo un retiro silencioso del fútbol el año 2018 en Universitario de Deportes. Al cabo de un tiempo inició estudios de Gestión Deportiva en el Instituto Johan Cruyff en los Estados Unidos. En el último tiempo volvió a ganar protagonismo. En la actualidad, es embajador de la casa de apuestas PlayzonTV, con la cual realiza diversas colaboraciones en redes sociales e incluso participa de un podcast junto a los periodistas Pedro García y Horacio Zimmerman, y a Julio César Uribe. Además, participa de la nueva temporada de la Copa Leyendas