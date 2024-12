‘Cóndor’ Mendoza se defendió y fue contundente con el ‘Loco’ Vargas por cachetada: “Si quiere pelear, que vaya al Mundialito”

El exjugador de la selección peruana, Juan Manuel Vargas, protagonizó un lamentable hecho de violencia durante el partido de fútbol 7 entre Universitario y Sporting por la Copa Leyendas 2024, jugado el pasado viernes 29 de noviembre en el polideportivo Limatambo del distrito de San Borja.

El ‘Loco’, tuvo una inexcusable reacción y golpeó con una fuerte cachetada en el rostro a su excompañero Andrés Mendoza, en un impactante episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales generando gran indignación. Las imágenes muestran cómo, en tras disputar una jugada y en medio de un cruce de palabras, Vargas pierde los papeles y descarga su mano izquierda contra el rostro de Mendoza de manera totalmente imprevista. El golpe hizo tambalear al ‘Cóndor’, visiblemente impactado por la agresión. De inmediato se formó una trifulca en la cancha, donde otros exjugadores intervinieron para separar a los involucrados.

Todo se originó en una jugada dividida donde el ‘Cóndor’ tenía el balón y para cubrirlo alzó los brazos, golpeando a Vargas en el labio. El exjugador ‘crema’ lo tomó como un ataque y le reclamó al exSporting Cristal airadamente, y de un momento a otro le pegó en la cara desatando la sorpresa de muchos, e incluso de los comentaristas de GOLPERU que estaban transmitiendo en vivo y directo.

Tras el bochornoso episodio, Juan Manuel hizo mea culpa y pidió disculpas por su ataque, pero dejó en claro que toda acción tiene una reacción. No quiso hablar más del tema y solo opinó sobre el encuentro entre ‘merengues’ y ‘celestes’.

El popular 'Loco' se descontroló por una falta y agredió al exdelantero de la selección peruana. (Video: Juega ).

‘Cóndor’ Mendoza se defendió y disparó contra el ‘Loco’ Vargas

Por su parte, Mendoza no se quedó callado. El exdelantero de Sporting Cristal se pronunció sobre la agresión que recibió del exjugador de Universitario de Deportes, contó detalles de la jugada y dejó en claro que jamás tuvo la intención de golpearlo. Y resaltó de que le sorprendió la reacción.

“Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El ‘Loco’ se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención. Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo”, contó Mendoza en su programa ‘Tinbet’.

También respondió a todos los seguidores que no entendieron por qué no respondió al ataque del ‘Loco’, el ‘Cóndor’ hizo su descargo y remarcó que no es una persona agresiva. Además, aseguró que es un profesional y solo quería jugar fútbol.

“Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al ‘Mundialito’ de La Victoria. Nosotros vamos hacer deporte, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel”, añadió.

'Loco' Vargas le pegó al 'Cóndor' Mendoza en la Copa Leyendas luego de una falta.

¿El ‘Loco’ Vargas le pidió disculpas?

Andrés Mendoza reveló qué le dijo el Vargas después de que lo agredió y aseguró de que no le pidió disculpas, pero no quiere que lo haga. El ‘Condor’ solo pide que el exfutbolista ‘crema’ se disculpe con los hinchas que fueron testigos de ese episodio.

“El ‘Loco’ se acercó a nosotros y me dijo ‘nosotros no jugamos así, tú no juegas así’, y yo le respondí ‘cómo así’. Se fue, y le dije ‘que su reacción está mal’. Ya está, él es así, yo no soy como él, yo soy diferente. No me pidió disculpas, que le pida disculpas a la gente, a los niños que ven”, explicó.