Christian Cueva vive mal momento en Emelec: su técnico Jorge Célico fue echado por WhatsApp

Presidente de Emelec despidió a Jorge Célico por mensaje de texto. (Mundo Deportivo 360)

Christian Cueva no vive sus primeros días en Emelec de la mejor manera. A los dos amargos empates ante Delfín y Universidad Católica, se le sumó el despido de su técnico Jorge Célico, quien había solicitado su fichaje a la directiva.

El agravante de este nuevo problema en el ‘bombillo’ fue la forma en cómo echaron al entrenador argentino. De acuerdo a sus propias palabras, en conversación con el programa radial Mundo Deportivo 360, el presidente Jorge Guzmán le comunicó la decisión con un mensaje de WhatsApp.

“Me enteré anoche por chat, 11 de la noche me escribió el presidente del club que no me presente y que estaba en disponibilidad mi puesto, dolido por todo eso, pero con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas y dejarles un equipo competitivo armado, estoy seguro que Emelec va a salir adelante”, inició.

Célico dejó en claro que toda esta situación se generó a partir de la confusión de su salida o continuidad post empate con Delfín y criticó a Guzmán por comunicarle la decisión de la institución ecuatoriana por mensaje de texto. “Realmente vergonzoso, así fue”.

A la par, el DT de 60 años denunció malos manejos por parte de la directiva de Emelec, como es el caso del reciente fichaje de Christian Cueva, el cual fue presentado sin antes llegar a un acuerdo con Cienciano, equipo con el que mantenía contrato hasta finales de junio.

“Lo que pasó en su momento con la presentación de Cueva, que no, que nunca había llegado y después llegó. Todas estas situaciones, que hablan de una desprolijidad enorme y me lo confirma esto que acaba de suceder conmigo, independientemente de la decisión que hayan tomado, de eso no voy a cuestionar nada porque tienen toda la potestad. Lo que más molesta es la forma, habíamos dejado un montón de cosas para sacar adelante el equipo y que te saquen del club con un chat, es increíble”, sentenció.

Emelec le debe dinero a Jorge Célico

Por otro lado, Jorge Célico reveló que Emelec le debe dinero, independientemente de la paga por los meses de contrato que le quedaban por cumplir y el club ecuatoriano decidió darlos por terminado de manera unilateral.

“Tenía contrato hasta diciembre, ahora me estoy dirigiendo al campus donde están la oficina para ver qué ocurre. Va a depender de lo que hablemos ahora, de lo que me digan los dirigentes”, apuntó.

El argentino solo recibió la plata de un mes y medio de su vínculo con el ‘bombillo’. “Me adeudan tres meses y medio, hace cinco meses que estoy, nunca pagaron nada, no pagaron los sueldos, no pagaron los premios, no pagaron nada”.

De no llegar a un buen acuerdo podría haber nuevos problemas para la institución ecuatoriana, ya que el exestratega de Christian Cueva acudiría a instancias legales. Hay que tener en consideración que la institución ecuatoriana, recientemente, superó un castigo de no poder fichar jugadores a raíz de un lío económico.

Jorge Célico se despidió de Emelec

Jorge Célico aprovechó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje de despedida a Emelec y toda su gente, en el cual agradeció lo vivido en su corta estadía -cinco meses- en el George Capwell.

“¡Gracias por tu grandeza Emelec! Fin de un ciclo en el cual hemos conocido grandes profesionales y en el que tratamos día a día de poner a un grande donde se merece. Siempre lo dije y lo pensé ‘no es como empieza sino cómo termina’. A descansar en familia y esperar lo que viene", escribió.

Jorge Célico se despidió de Emelec luego de ser echado por el presidente Jorge Guzmán.