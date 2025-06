Christian Cueva anotó gol, pero Emelec sigue en zona de descenso: ‘Aladino’ dejó rotundo mensaje sobre la crisis de resultados

'Aladino' anotó ante Universidad Católica, pero no fue suficiente para ganar. (Zapping TV)

Christian Cueva llegó a Emelec con la ilusión de revertir el mal momento de su nuevo equipo. El mediocampista peruano ha puesto de su parte, aportando en el gol de la remontada ante Delfín y marcando un tanto frente a Universidad Católica para romper la igualdad. Sin embargo, esos dos partidos no han terminado de la mejor manera.

El último miércoles 25 de junio, el ‘bombillo’ dejó escapar tres puntos de oro para alejarse de los últimos lugares de la LigaPro de Ecuador. Ganaba con la anotación de ‘Cuevita’ hasta el minuto 91 cuando apareció Byron Palacios para poner el 1-1 definitivo, a pesar que su equipo tenía dos hombres menos por expulsiones de Luis Cangá y Saenddy Yánez.

Los dirigidos por Jorge Célico se quedaron con una sensación muy amarga en el Complejo Deportivo Independiente del Valle. Y es que una victoria podía sacarlos de la tan molesta zona del descenso, en la cual permanece desde hace varias fechas atrás, producto de la crisis de resultados en la primera parte del certamen.

Christian Cueva anota su primer gol oficial con Emelec. Convirtió un penal tras una falta que le cometieron.. Zapping

El sentido mensaje de Christian Cueva tras empate de Emelec

Christian Cueva tomó la palabra en medio de este complicado momento de Emelec en la Primera División ecuatoriana y dejó rotundo mensaje al ser consultado por la permanencia del estratega Jorge Célico en el conjunto de Guayaquil.

“No me gusta hablar mucho de esas cosas, esas cosas no hacen bien al grupo, nosotros como grupo estamos bien, firmes, hemos tratado de este comienzo de Clausura de poder hacer las cosas bien, lo hemos hecho, en Guayaquil hicimos un gran partido de local, acá también, pienso que fuimos de menos a más, hay algunas cosas de corregir lógicamente, pero el grupo está firme, eso es lo que más me importa, dentro de todo, desde mi posición, voy a apoyar a todos, a mis compañeros, cuerpo técnico, porque nosotros tenemos que ser uno solo en este momento”, inició.

El ‘Cholito’, a la par, señaló que su equipo se encuentra enfocado en lo que será su siguiente desafío contra un rival directo como lo es Macará (club que está en el puesto 13 de la tabla) y confía en revertir este momento en la LigaPro.

“Como cada partido, para nosotros cada partido es una final, eso se lo digo a los muchachos, así hay que tomarlo, hubiese sido lindo irnos con los tres puntos hoy, pero nada, ya pasó, ahora a pensar en el partido siguiente que es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que salir del mal momento que estamos, esto es fútbol, por ahí se gana y la cosa cambia, digamos que se vuelve el alma al cuerpo, hay que seguir trabajando nada más”, sentenció.

Christian Cueva dejó rotundo mensaje sobre el mal momento de Emelec en la LigaPro de Ecuador.

Próximo partido de Emelec

Christian Cueva y compañía deberán voltear la página y preparar de la mejor manera su siguiente encuentro. No tienen margen de error, debido a que se trata de un rival directo para salir de la zona de descenso de la LigaPro de Ecuador.

Emelec visitará a Macará el domingo 29 de junio a las 18:00 horas (horario de Perú) en el estadio Bellavista por la fecha 18 del torneo. De ganar, sumaría 21 puntos y podría saltar hasta la casilla 11, alejándose del fondo de la tabla.

No será nada fácil, ya que su rival de turno viene de ganarle 1-0 a Cuniburo en la jornada pasada. El ‘ídolo de Ambato’ querrá sacarle provecho a su altura de 2mil 620 metros sobre el nivel del mar para superar a los ‘azules’.