Luis Advíncula se va por la puerta falsa del Mundial de Clubes 2025: la avergonzante eliminación de Boca Juniors

Luis Advíncula fue titular en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes con Boca Juniors. - Crédito: AFP

El Mundial de Clubes 2025 era la oportunidad ideal para que varios futbolistas de Boca Juniors se reencontraran con su mejor versión al tiempo que establecieran una nueva unión con la fanaticada. Entre ellos destacaba Luis Advíncula, cuya performance ha sufrido constantes altibajos a partir de su cuestionable estado de forma.

Sin embargo, la participación de los ‘xeneizes’ en el nuevo certamen FIFA ha sido muy bochornosa: quedaron eliminados en Fase de Grupos sin ganar un solo partido —empatando en el debut contra Benfica tras ir arriba en el tanteador para luego perder agónicamente a manos de FC Bayern— e igualando el último frente a Auckland City, club amateur de Nueva Zelanda.

Al peruano no le gustará evocar el recuerdo de su paso por el Mundial de Clubes, uno demasiado triste y avergonzante. Porque pese a que fue titular indiscutible en las disposiciones técnicas del entrenador Miguel Ángel Russo, exhibió un desempeño muy alejado al esperado. A eso hay que sumarle que no aportó en ninguna acción y su nombre no gravitó.

Luis Advíncula apareció en el Mundial de Clubes 2025 contra Benfica. - Crédito: Composición Infobae

Irregularidad

El descalabro protagonizado por Boca Juniors, ahora, plantea una interrogante. ¿Qué sucederá con aquellos deportistas que participaron en el desastre en Estados Unidos? Desde luego que la última palabra la tendrá el técnico Russo, pero se guiará de los rendimientos volcados en un escenario que fue de más a menos.

Partiendo de esa premisa, el peruano Advíncula entra en la lista de los más discutidos. Empezó con muy buen pie neutralizando a Álvaro Carreras, potencial incorporación del Real Madrid de Xabi Alonso, en el estreno contra Benfica. Su velocidad, potencia y fuerza fue superior en todo momento por la franja derecha. Evaluación aprobada.

Luis Advíncula inició acciones contra Benfica, en el Hard Rock Stadium. | VIDEO: DAZN

No obstante, el ‘Rayo’ sufrió un importante declive en el siguiente examinatorio contra el FC Bayern. Una vez más fue ubicado como marcador por derecha para sostener constantes duelos individuales con Kingsley Coman. Allí la pasó muy mal, ya que se vio completamente superado física y futbolísticamente. Nunca pudo hacerse notar, siendo presa fácil de las carreras fulgurantes del francés.

La última chance para que Luis Advíncula se resarciera fue contra el modesto Auckland City. Pero, al igual que el resto de sus compañeros, fue incapaz de generar opciones de peligro por su banda y sus centros dejaron mucho que desear. Apenas apareció con un lanzamiento de izquierda, desde afuera del área, que fue bloqueado por el portero Nathan Garrow. El resultado final, una igualada a uno sorpresiva, lo dejó afuera del campeonato.

Lautaro Di Lollo al lado de Luis Advíncula en el duelo contra Auckland City. - Crédito: AFP

Esperpéntico

La temporada 2025 es un curso desastroso para Boca Juniors, marcado por fracasos deportivos e inestabilidad institucional. La eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, tras perder en penales en La Bombonera, desató la furia de los hinchas.

Ya en el plano doméstico, la derrota 2-1 en el Superclásico frente a River Plate precipitó el despido de Fernando Gago como entrenador y en el Torneo Apertura, Boca fue eliminado en cuartos de final por Independiente.

En el Mundial de Clubes, el equipo empató 2-2 con Benfica, perdió 2-1 ante Bayern Múnich y empató 1-1 con Auckland City, quedando eliminado sin victorias. La gestión de Juan Román Riquelme es duramente cuestionada, generando divisiones internas y críticas de exjugadores. Sí, el 2025 es un año sin títulos, sin rumbo y con una crisis que amenaza con profundizarse.