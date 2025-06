El desafortunado despeje de Luis Advíncula que terminó en el gol de Harry Kane en Boca Juniors vs Bayern Múnich por Mundial de Clubes 2025

El viernes 20 de junio, Boca Juniors y Bayern Múnich se enfrentaron por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. El club alemán asumió el protagonismo desde el pitazo inicial y logró romper la igualdad con un gol de Harry Kane. El peruano Luis Advíncula apareció en la foto de la anotación del inglés al hacer un desafortunado despeje que le permitió perforar las redes de su portería.

Todo sucedió a los 18 minutos de juego. Los ‘bávaros’ ya habían avisado en el Hard Rock Stadium con un tanto olímpico del extremo Michael Olise; sin embargo, el árbitro -con ayuda del VAR- se los anuló producto de una falta del atacante Serge Gnabry en contra del portero Agustín Marchesín. Pese a ello, no quitaron el pie del acelerador.

Los alemanes continuaron atacando el área de los ‘xeneizes’ y fue así como encontraron la recompensa. El lateral Konrad Laimer mandó un balonazo al corazón del área desde el sector derecho y el peruano Luis Advíncula, quien tenía la presión del francés Kingsley Coman encima, trató de alejar el peligro de su portería. Lastimosamente para él, no tuvo éxito.

La pelota quedó viva dentro del ‘cajón grande’ y fue aprovechada por el goleador Harry Kane. El delantero de Inglaterra definió rasante y puso el esférico pegado al segundo poste, muy lejos del alcance del guardavalla Agustín Marchesín, el cual intentó evitarlo estirando su humanidad, pero no pudo. Así se desató la euforia de los ‘rojos’ en el coloso de Florida.

Cabe señalar que la responsabilidad no fue total de ‘Lucho’ Advíncula. Y es que hubieron hasta dos futbolistas de Boca que dejaron libre a Kane y no lo cerraron a tiempo, entre ellos el mediocampista Tomás Belmonte. El ‘nueve’ no fue incomodado y resolvió a placer para colocar el 1-0 momentáneo.

Advíncula amonestado por falta ante Coman

Los primeros 45 minutos de Luis Advíncula en Boca Juniors vs Bayern Múnich no fueron buenos. En el empate ante Benfica, ya le había costado en la parte defensiva y no había participado en el ataque. En este compromiso con los alemanes, también se le vio muy fuera de ritmo.

Por su banda, había un jugador muy rápido y desequilibrante como Kingsley Coman. El francés fue un dolor de cabeza para el futbolista de la selección peruana, el cual perdió en varios duelos y su compañero Lautaro Di Lollo tuvo que darle una mano en algunas situaciones para frenar a su contrincante.

Pese a ello, Advíncula se ganó la cartulina amarilla a los 36 minutos por una falta en la mitad de la cancha contra Coman. El árbitro no dudó en amonestar al ‘incaico’, quien fue el primero en ser sancionado durante el partido por el Grupo C.

Próximo partido de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025

Boca Juniors cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial de Clubes enfrentando al colero Auckland City. Este compromiso está programado para el martes 24 de junio a las 14:00 horas de Perú en el Geodis Park.

El cuadro de Miguel Ángel Russo, en caso pierda ante Bayern Múnich en la fecha 2, deberá ganarle al club de Nueva Zelanda por un resultado abultado y esperar que los alemanes superen a Benfica en la jornada final. De esa manera, clasificaría a la siguiente fase de la competencia.