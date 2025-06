Golazo de Jairo Vélez con potente zurdazo en Universitario vs ADT por Liga 1 2025

Universitario vs ADT: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 El cuadro ‘merengue’ pasó por encima de los tarmeños en el estadio Monumental. Con este resultado se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones

Golazo de César Inga tras colgar al arquero en Universitario vs ADT por Liga 1 2025 El carrilero izquierdo sorprendió al portero Carlos Grados con un remate desde fuera del área y puso el 2-0 a favor de la ‘U’ en el Monumental

Golazo de Jairo Concha con exquisita volea en Universitario vs ADT por Liga 1 2025 El mediocampista peruano aprovechó un rebote dentro del área y mandó a guardar la pelota pegada al segundo palo