Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: las ubicaciones por fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima, momentáneamente, es el líder del Apertura 2025. - Crédito: Efraín Zegarra

El Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se encuentra al rojo vivo. Faltan muy pocas fechas (3) para la finalización, aunque no se puede determinar por ahora a un campeón fijo. El liderato, de momento, oscila entre dos clubes, pero uno se ha hecho del primer puesto temporalmente: Alianza Lima.

El club ‘blanquiazul’ aparece solo en la cima con 30 unidades, aventajando a Universitario de Deportes por solo una unidad. Aunque conviene precisar que los victorianos asaltaron el primer lugar tras cumplir con un partido pendiente, en el que superaron por la cuota mínima (1-0) a Comerciantes Unidos, en la ciudad de Trujillo.

El enfrentamiento, eso sí, no estuvo exento de polémica. El silbante Michael Espinoza, en la recta final, invalidó una anotación que significaba el empate para los locales aduciendo que había una infracción (mano) en la construcción de la jugada que devino en la anotación anulada del argentino Matías Sen.

“Estoy triste y un poco caliente por el resultado, no lo merecíamos. Hicimos el esfuerzo y al último hago el gol del empate, y no sé qué pasó porque ya había confirmado el gol en un momento, y después vuelve atrás. Me pareció raro”, declaró el artillero de Comerciantes Unidos al finalizar el duelo.

Gol de Hernán Barcos para el Alianza Lima 1-0 Comerciantes Unidos por la Liga 1. L1Max

Fecha 16 en marcha

El compromiso que abrió fuegos en el Apertura 2025 fue el protagonizado entre Atlético Grau y Cusco FC, en el estadio Campeones del 36 ubicado en Piura. El delantero Raúl Ruidíaz, como es una costumbre, se robó los focos al igual que su compañero Rodrigo Vilca. Ambos conforman una sociedad importante en ataque.

El resultado final, sin embargo, fue una igualada sin goles que dejó insatisfechos a los protagonistas, aunque el ‘dorado’ puede tomar la unidad rescatada como revitalizante considerando que siempre es difícil puntuar en esa plaza azotada por un sol inclemente.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 en fecha 16.

“Creo que ambos equipos tuvimos nuestras situaciones de gol. Cada vez que nos enfrentamos son buenos partidos. Hubiera salido mejor partido si el estado del campo hubiera estado mejor. Ahora se nos viene una semana dura, con la ‘U’ en Trujillo”, señaló el portero Patricio Álvarez.

El calendario seguirá en los próximos tres días con juegos atractivos, pero el más importante será protagonizado por Universitario de Deportes cuando reciba, en el estadio Monumental, a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) con la obligación de triunfar para regresar a la cima o de lo contrario empezará a quedar relegado en un tramo vital.