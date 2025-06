Golazo de Jairo Concha con exquisita volea en Universitario vs ADT por Liga 1 2025

Golazo de César Inga tras colgar al arquero en Universitario vs ADT por Liga 1 2025 El carrilero izquierdo sorprendió al portero Carlos Grados con un remate desde fuera del área y puso el 2-0 a favor de la ‘U’ en el Monumental

Universitario vs ADT EN VIVO: se enfrentan por fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 El cuadro ‘merengue’ afronta un partido clave en su pelea por ganar este primer certamen. Su rival buscará dar el golpe en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias