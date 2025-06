Pedro García explicó por qué Agustín Lozano buscaría el regreso de Ricardo Gareca a Perú: “Es un pillo, está un paso adelante”

El periodista deportivo expuso sus argumentos de la posible vuelta del 'Tigre' a la selección peruana. (RPP)

La selección peruana quedó virtualmente fuera del Mundial 2026 a falta de dos fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas. Por lo que, ya se está pensando en el otro proceso clasificatorio con la ilusión de romper la mala racha de 8 ochos sin asistir a la máxima cita.

En la Videna, buscarán definir al nuevo director general de fútbol -puesto que dejó Juan Carlos Oblitas- para decidir quién será el nuevo entrenador de la ‘bicolor’. Por lo pronto, Óscar Ibáñez seguiría de manera interina al mando del ‘equipo de todos’ hasta la fecha 18. Aunque, muchos piden su continuidad de cara a la otra edición del certamen Conmebol.

A la par, suena otro nombre. Ricardo Gareca dejó la selección de Chile al quedar fuera de la próxima Copa del Mundo y se habla cada vez más de su regreso a la ‘blanquirroja’. En ese sentido, el periodista deportivo Pedro García explicó los motivos por los cuales el presidente Agustín Lozano buscaría su vuelta.

En la última edición del programa de Youtube llamado ‘Vamos al Var’, el comunicador señaló que Lozano podría tratar de concretar el retorno del ‘Tigre’ por un factor político. Y es que las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se darán en diciembre del presente año y el ingeniero quiere seguir en su puesto.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, comenzó.

Pedro García explicó por qué Agustín Lozano buscará el regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana.

Su compañero Alan Diez le refutó su explicación y manifestó que el entrenador argentino no quiere regresar a Perú por la presencia del presidente de la FPF. García, de inmediato, le recordó cuando el ‘Flaco’ estuvo dispuesto a fichar por la ‘blanquirroja’ tras salida de Juan Reynoso.

“Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, acotó.

Finalmente, Pedro García manifestó que Ricardo Gareca vería con buenos ojos retornar a la selección peruana por su reciente fracaso con Chile en las Eliminatorias 2026. El periodista aseguró que el estratega extranjero necesita cariño, el cual puede encontrar en territorio ‘incaico’.

“Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sentenció.

El DT no aceptó preguntas y solo se despidió de los chilenos. (Video: Movistar Deportes).

Pedro García sobre la continuidad de Óscar Ibáñez

Más allá de que Agustín Lozano pueda buscar el regreso de Ricardo Gareca, el periodista Pedro García señaló que Óscar Ibáñez merece ser evaluado para quedarse en la ‘blanquirroja’ de cara a la siguiente Eliminatorias por su trabajo mostrado en estos últimos partidos.

“Si sigue en esa línea, empata con Uruguay y le gana a Paraguay, de hecho hay que pensarlo, hoy día lo tienen que evaluar, viste una mejoría con nuestra carencia. Ibáñez no tenía la espalda ni el merecimiento, pero una vez adentro ha demostrado que es útil”, apuntó.