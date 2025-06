¿Gaspar Gentile podrá jugar el Alianza Lima vs Gremio por los ‘play offs’ de Copa Sudamericana 2025?

La llegada de Gaspar Gentile a Alianza Lima es un secreto a voces, el delantero argentino será el primer refuerzo de los ‘blanquiazules’ para la Copa Sudamericana y Torneo Clausura 2025.

El acuerdo es total, pero todavía no erá presentado debido por un detalle: seguirá siendo jugador de Cienciano hasta el próximo lunes 30 de junio. Una vez finalizado ese periodo, el club victoriano recién podrá oficializar al atacante.

Es decir, que los cusqueños podrán usar a Gaspar para los duelos con Cusco FC este viernes 13 de junio, Alianza Atlético el próximo domingo 22 de junio y Juan Pablo II el viernes 27 de junio.

Sin embargo, el ‘9′ recién podrá defender la camiseta de los ‘grones’ en el Clausura por el campeonato nacional ya que las bases no le permiten representar a dos equipos en la misma competencia.

Se conoció que los ‘íntimos’ ejecutarán la cláusula de salida que sería de 150 mil dólares, el cual se deberá abonar al ‘papá’. Gentile firmará hasta diciembre del 2027 y no ocupará plaza de extranjero debido a que es nacionalizado peruano.

¿Gaspar Gentile podrá jugar los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2025?

Ni bien se conoció de que Gaspar Gentile recién podrá integrarse a Alianza Lima en julio, se desataron muchas dudas sobre si podrá jugar los duelos con Gremio por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2025.

Los ‘blanquiazules’ deberán presentar su lista definitiva para afrontar los cotejos con el cuadro brasileño el próximo viernes 11 de julio a las 16:00 horas a la Conmebol. Es decir, no habrá problemas para inscribir al delantero ya que se cumple con los plazos establecido.

El atacante nacionalizado peruano podrá ser tomado en cuenta para el choque de ida que se jugará el el miércoles 16 de julio a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, y en la vuelta que será el miércoles 23 de julio en el Arena do Gremio.

“Espero que sea un gran juego. Para mí es muy emotivo y especial. Espero un recibimiento normal por parte de la afición del Gremio, a la que tengo mucho cariño y respeto. Siempre me respetó. Gremio es un gran equipo y campeón de copas. Quizás no sea el mejor momento. Pero tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Será una fase difícil. Vamos a buscar la gloria. Y esperamos tener la oportunidad de competir", apuntó Hernán Barcos en entrevista con el diario Correio do Povo.

Alianza Lima enfrentará a Gremio por los 'play offs' de la Copa Sudamericana 2025.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2025

Se está jugando la recta final del primer campeonato de la Liga 1 y los ‘blanquiazules’ son candidatos para levantar el trofeo. El equipo de Néstor Gorosito marchan en el segundo lugar con el mismo puntaje del líder Universitario de Deportes: 26 unidades.

Solo quedan cinco fechas para que se conozca a ganador del Torneo Apertura, pero los ‘íntimos’ tienen un encuentro más debido que se suspendió su duelo con Comerciantes Unidos, por la fecha 10: fue postergado debido a problemas climatológicos ya que la delegación victoriana no pudo aterrizar en Cajamarca.

Ese choque ya tiene reprogramación y se jugará el próximo miércoles 18 de junio a las 19:00 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

* Fecha 10: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs Sport Huancayo (Local)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: FBC Melgar vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 18: Alianza Lima vs Deportivo Binacional (Local)

- Fecha 19: UTC vs Alianza Lima (Visita)