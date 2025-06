Christian Cueva reveló que Ricardo Gareca influyó en su decisión de no fichar por equipo campeón de Europa: “Me enloqueció la oferta”

'Aladino' hizo una confesión sobre la vez que el 'Tigre', cuando estaba en la selección peruana, le aconsejó no ir a un club importante del Viejo Continente que le ofrecía un buen contrato. (Video: La Fe de Cuto)

El buen momento que Christian Cueva mostró en Cienciano en los últimos meses no hizo más que recordar cuando fue el diferencial de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, en esa época transitó por varios clubes, aunque fue en Sao Paulo se vio su mejor nivel. En ese sentido, Christian Cueva reveló que Ricardo Gareca, técnico de la ‘bicolor’ en ese entonces, influyó en su decisión de no fichar por club campeón de Europa.

En entrevista para ‘La Fe de Cuto’, el volante nacional contó cómo se dio su llegada a Krasnodar de Rusia: por consejo de Jefferson Farfán, que milita en Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, antes apareció la atractiva oferta de Galatasaray de Turquía. "En Rusia, le pregunto a la ‘Foca’, porque me había venido una oferta de China. Pero antes de eso me vino una oferta de Galatasaray a mitad de 2017. Era una oferta... ¡Me enloqueció! ¡Me quería ir!“, expresó.

El delantero francés, Bafetimbi Gomis, y el volante brasileño, Fernando, eran las figuras de un Galatasaray que salió campeón de la Copa UEFA en 2000, y tiene 25 ligas de Turquía. - créditos: ©Anadolu Ajansı

No obstante, el ‘Tigre’, persona de confianza de ‘Aladino’, le insistió que se quede en Sao Paulo aunque el sueldo que iba a percibir era considerablemente inferior que el del conjunto turco.

“Mi ‘viejo’ Gareca me dice ‘no te muevas de Sao Paulo, vienes bien, que van a salir mejores oportunidades’. No se equivocó porque me planté ahí, pero la ‘candela’ era la ‘candela’, como dice Carrillo (risas). A Carrillo no le importó nada, dijo ‘la ‘candela’ es la ‘candela’'. Yo me quedé en Sao Paulo”, precisó.

El haberse quedado en el elenco ‘tricolor’ hizo que eleve su rendimiento y la selección peruana se vea beneficiada en la recta final de las Eliminatorias 2018. “Definitivamente, más allá de la ‘candela’ y todo, me quedé y seguí en buen nivel. Ahí llegaron los partidos con Paraguay donde ganamos 4-1 y yo hice un buen partido, luego Ecuador, Colombia, y de ahí clasificamos”, comentó.

Recopilado de las acciones más destacadas de 'Aladino' en el cuadro 'tricolor' en 2017. (Video: BenjAmin ProductionsHD)

Christian Cueva sobre su corto paso por Krasnodar de Rusia

Christian Cueva recordó que su salida de Sao Paulo a mediados de 2018 no fue sencilla debido a su millonaria clásula, hasta que Krasnodar de Rusia se acercó a la cifra y lo fichó.

“En enero de 2018 tuve una oferta de China y otro más, pero Sao Paulo era un equipo vendedor. Yo tenía una oferta acá, otra oferta allá. Mi cláusula era de 30 millones y venían a ofrecerte 8, 20, no se daba porque a veces querían para un lado más y el otro menos. Esperé hasta el Mundial y vino Krasnodar, y pago 12 ‘palos’ (millones) por cuatro años”, indicó.

La estadía del nacido en Huamachuco en los ‘toros’ duró solo un semestre debido a la falta de adaptación al duro clima ruso, pese a la incesante sugerencia de Farfán para que se quede, haga carrera en Europa y gane buen dinero; pero el mediocampista hizo caso omiso y decidió firmar por Santos de Brasil.

“El equipo era increíble y Farfán me decía que no me mueva, ‘abrígate bien, tómate un tecito, pero no te muevas’ (risas). Pero el tema en Rusia era complicado con el frío y todo. Me quería ir y me sale una oferta de Independiente de Argentina, y ahí nomás aparece la de Santos con Sampaoli. Opté por Brasil porque ya conocía. Empezamos bien pero luego ‘Sampa’ se loquea y a veces uno no aguanta cosas que no sean de fútbol. Todo es experiencia”, sostuvo.

Christian Cueva disputó la Europa League con Krasnodar de Rusia y enfrentó a Sevilla de España. - créditos: EFE

El presente de Christian Cueva

Christian Cueva fue el artífice de que Cienciano haya tenido un gran rendimiento en los últimos meses, logrando clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Esto generó que clubes del extranjero se fijen en él, aunque Emelec de Ecuador fue el que se adelantó. De hecho, el club ‘eléctrico’ anunció su fichaje sin que la entidad cusqueña haya comunicado su salida, y el jugador tampoco se presentó en la ‘Explosión Azul’, como estaba previsto. Un asunto que deberá ser aclarado en los próximos días.