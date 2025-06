Óscar Ibáñez dejó contundente mensaje tras empate de Perú y explicó el cambio de Paolo Guerrero: “Me dijo que estaba fusilado”

El técnico de la 'bicolor' ponderó la entrega de sus jugadores en el duelo por Eliminatorias 2026. (Movistar Deportes)

La selección peruana igualó sin goles con Colombia en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, el margen de error se redujo aún más y quedó lejos de la zona de repechaje en la tabla de posiciones.

El técnico Óscar Ibáñez dio una conferencia de prensa luego del empate y comenzó haciendo un análisis sobre el trámite de los 90 minutos. Asimismo, dejó en claro que la ‘bicolor’ estuvo más cerca de la victoria en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a pesar del extremo calor de la ciudad de Barranquilla.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a una gran selección, en un horario súper complicado, volvían a jugar a las 3:30, no es fácil sostener el ritmo que sostuvieron, el nivel de concentración que tuvieron los muchachos, nos deja súper tranquilos el debut de algunos chicos, apoyados por la enorme jerarquía de los jugadores que ya saben de que se tratan estos partidos, manejaron bien los tiempos, defendieron cuando tuvieron que defender, por momentos muy dentro del área, lo hicieron impecablemente, la mejor opción de gol la tuvimos nosotros, un mano a mano, sabíamos que podía pasar, de generar pocas ocasiones, que cuando tuviéramos, tratar de aprovecharlas, ellos tuvieron muchas insinuaciones, mucha gente en la área nuestra, pero defendieron muy bien”, acotó.

Después, Ibáñez dejó contundente mensaje destacando la entrega de sus jugadores y reveló su objetivo con la ‘blanquirroja’ en este cierre de las clasificatorias de Conmebol, en la cual no cuentan con muchas chances de asistir al próximo Mundial de fútbol.

“La verdad que los que entraron, entraron muy bien, nosotros estamos en la construcción, reconstrucción de algo importante, se los digo yo que fui jugador de selección, en el sentido de pertenencia, que quieran venir a la selección, en el que quieran jugar, en el que no quieran salir, a pesar de estar un pocos tocados o muertos, se quieran sostener en la cancha, yo valoro eso a estas altura de las Eliminatorias, valoro el resultado y la entrega de los jugadores, no es fácil venir y empatar con Colombia, me quedo con eso”, añadió.

Óscar Ibáñez destacó la entrega de sus jugadores en el Perú vs Colombia.

Óscar Ibáñez explicó el cambio de Paolo Guerrero

Por otro lado, Óscar Ibáñez fue consultado por el cambio del capitán Paolo Guerrero. Y es que el delantero peruano fue sustituido de manera sorpresiva en el descanso y Luis Ramos ingresó en su reemplazo. El DT de la selección afirmó que se trató de un pedido del mismo ‘Depredador’.

“Nosotros en la charla dijimos que este partido iba a requerir de mucho esfuerzo, que no se guarden nada, que den hasta donde puedan, y que estaban los compañeros para suplantarlo, para estar, estaban preparados. Paolo fue muy honesto en el entretiempo, le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba fusilado, porque hizo un desgaste tremendo aguantando a (Yerry) Mina y a (Davinson) Sánchez, lo golpearon, tuvo que aguantar, tuvo que forcejear, tuvo que presionar, por momentos terminó presionando en nuestro campo, la verdad que valoramos eso, a eso me refiero cuando digo que estamos en la búsqueda de generar el sentido de pertenencia”, detalló.

El técnico de la selección peruana se refirió a la salida del 'Depredador' ante Colombia. (Movistar Deportes)

Próximo partido de Perú

La selección peruana jugará otra final la próxima semana cuando reciba a Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Este compromiso se llevará a cabo el martes 10 de junio a las 20:30 horas (horario local) en el Estadio Nacional de Lima.