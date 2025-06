Johan Fano señaló por qué es un error la ausencia de Christian Cueva en Perú vs Colombia: “Necesitamos tener el balón”

Christian Cueva vuelve a ser pedido en la selección peruana tras lesiones inesperadas previo al partido con Colombia este viernes 6 de junio a las 15:30 horas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Óscar Ibáñez no podrá contar con todos sus selección, se confirmó la baja de tres jugadores importantes: André Carrillo, Miguel Trauco, Gianluca Lapadula y Kenji Cabrera, los dos últimos fueron desconvocados.

Ni bien se conoció la dolencia de la ‘Culebra’ el pedido del hincha era uno: llamar a ‘Aladino’, sin embargo el DT decidió quedarse con los jugadores que había llamado, y convocó de emergencia a Matías Lazo y Maxlorem Castro.

La ausencia del volante de Cienciano en la Videna generó controversia ya que está en un buen momento futbolístico. Johan Fano se sumó al pedido popular y aseguró que no entiende por qué no está ‘Cuevita’ con la ‘blanquirroja’.

“Yo lo hubiera convocado, lo digo ahorita y lo vengo diciendo: Cueva es el jugador diferente de la selección. Respeto la decisión de Óscar Ibáñez y hay que apoyarlo por el proceso que está llevando porque ha tomado un equipo bastante duro y difícil después de los procesos con Juan Reynoso y Jorge Fossati”, apuntó el exdelantero en conversación con el programa ‘L1 Radio’.

¿Christian Cueva será convocado de emergencia a la selección peruana?

El exseleccionado peruano fue tajante al mencionar que es un error que no se haya llamado a Christian Cueva y reveló las razones por las que hará falta para enfrentar a Colombia en Barranquilla.

“Si se hubiera jugado con chicos y nos metían cuatro, le hubieran dado duro a Óscar. Hoy ha hecho uso de lo mejor que tenemos, es la verdad, de lo poco es lo mejor que tenemos. Y lógicamente, Christian podría haber estado; Óscar tendrá sus motivos, pero Christian es el que te da ese plus y este partido donde necesitamos tener el balón para que no te haga daño Colombia, porque necesitamos tener gente de experiencia, de jugar con hombres con nombres. Christian, tal vez, puede ser ese jugador virtuoso que, teniendo el balón, te puede dejar un mano a mano, y esa posibilidad no la tenemos”, apuntó el ‘Cholo’.

“No tenemos jugadores para el recambio”

Johan Fano analizó el presente de la selección peruana y el poco universo de jugadores que tiene, y lanzó un crudo comentario. Puntualizó que no hay ningún delantero que destaque en la actualidad y deberá pasar muchos años para que salga uno.

“Va a pesar el viernes y por lo menos 8 años más que no vamos a tener jugadores que puedan hacer ese recambio que necesitamos; no tenemos. Yo muy poco sigo la liga peruana, pero dime un ‘9’ que esté marcando la diferencia hoy, a excepción del muchacho de ADT, que es el goleador de fútbol peruano (Jhonny Vidales), que no fue tomado en cuenta, y después dime otro que haya salido”, declaró el ‘9′.

Jhonny Vidales, actualmente, lleva 10 goles anotados en el Apertura 2025. - Crédito: ADT

Además, confesó la razón por la que tanto se extraña a Christian Cueva y se siga recordando al ‘Chorri’ Palacios en la ‘blanquirroja’.

“Justo los estaba escuchando y hablaban del ‘Chorri’ Palacios y Christian Cueva, y esos jugadores ya desaparecieron. Hoy en el fútbol peruano, de los 18 equipos, no hay solo un jugador que te pueda mantener esa dinámica, esa mística que lo tuvo en su momento el ‘Chorri’ y Christian, y que hoy por hoy no gozamos de esa posibilidad en la selección”, finalizó.