Christian Cueva tomó radical decisión tras quedar fuera de la selección peruana y avanzar con Cienciano en la Sudamericana

Christian Cueva tomó radical decisión tras quedar fuera de la selección peruana y avanzar con Cienciano a los octavos de la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

El nombre de Christian Cueva viene sonando con fuerza en las últimas semanas. Esta vez, no es por los sucesos extradeportivos que también han sido parte de su carrera deportiva, sino por sus buenas actuaciones en Cienciano, al que clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a ello, no ha sido convocado por el técnico Óscar Ibáñez a la selección peruana para los duelos de las Eliminatorias 2026 contra Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Y lejos de salir a pedir explicaciones, ‘Aladino’ tomó una radical decisión.

El mediocampista nacional ha venido siendo una de las figuras del ‘papá’, tanto en el ámbito local como internacional, lo que motivó a que muchos hinchas y periodistas pidan que sea citado a la ‘bicolor’ para afrontar dos de los últimos cuatro cotejos del proceso clasificatorio.

El entrenador de 57 años decidió no tenerlo en sus planes para esta ocasión y Cueva Bravo no amilanó, ni mucho menos. De hecho, a través de su cuenta de Instagram, subió un video en donde se le ve haciendo diversos ejercicios en un gimnasio: entre correr en una trotadora, trabajar piernas en diversos tipos de máquina (prensa, de abductores, sentadillas); pero también en realizando otros movimientos que se enfocan en los brazos, los abdominales y más. Todo esto lo hizo acompañado de un preparador físico.

'Aladino' no fue citado a la 'bicolor' pese a ser pieza clave en la clasificación de Cienciano a octavos de la Copa Sudamericana, lo que hizo que tome una radical decisión. (Video: Instagram Christian Cueva)

Ahora, no es la primera vez que Christian Cueva adopta este tipo de medidas para ponerse en forma. A finales de abril de este año, cuando no era considerado en Cienciano por Cristian Díaz, se dispuso a correr por las calles de la ciudad del Cusco junto a su preparador físico, José Neyra, quien lo asesoró y consiguió que el jugador saque su mejor versión en las Eliminatorias 2022.

De esta forma, lejos de verse nuevamente involucrado en hechos fuera de las canchas, el menudo futbolista pretende seguir mejorando su estado físico para intentar alcanzar el nivel que lo llevó a brillar en la selección peruana.

Christian Cueva sobre su ausencia en la selección peruana

Luego del empate con Atlético Mineiro en Brasil, que hizo que Cienciano se embolse una millonaria suma de dinero, Christian Cueva fue consultado por su ausencia en la selección peruana y admitió que tiene contacto con varios jugadores que sí fueron convocados.

“A mis compañeros les hablo, los llamo, con los que tengo más confianza más seguido, no solo cuando estoy en selección. Por ejemplo, hablé con ‘Luchito’ Ramos, una persona muy humilde y realmente creo que el crecimiento que está teniendo va a ayudar mucho a la selección también. Sabiendo que nuestro capitán (Paolo Guerrero) sigue aportando, pero la realidad es esa. Todos en un momento vamos a tomar la decisión de dejar el fútbol”, dijo en primera instancia ante la prensa.

De la misma manera, el centrocampista de 33 años rechazó que su no presencia en el combinado patrio sea injusta y, por el contrario, valora a sus compañeros.

“Todos trabajan para eso. Todos trabajan para estar en la selección. Decirte que merecía o no merecía, sería injusto de mi parte porque hay compañeros también que pasan por buenos momentos. Hay otros que no pasan por un buen momento, llegan a la selección y se transforman. Es una cosa muy difícil para opinar. No me tocó y simplemente ya está. Hay que seguir trabajando", sostuvo.

Christian Cueva ha hecho que Cienciano suba posiciones en la Liga 1 y luche en la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

¿Christian Cueva seguirá en Cienciano?

El destacado presente que tiene Christian Cueva en Cienciano ha generado que clubes del extranjero se fijen en su talento. Desde Ecuador habían asegurado que se encontraba cerca de Emelec, aunque la sanción que tiene de FIFA complicaría que la operación se concrete. En tanto, también apareció una propuesta de Arabia Saudita que podría inclinar la balanza. Todo se conocerá en los próximos días o semanas.