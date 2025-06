Gianluca Lapadula se quedó sin ascenso a la Serie A de Italia: Spezia perdió 3-2 en casa ante el Cremonese

El equipo de Gianluca Lapadula perdió la final y no pudo subir a la máximo división de Italia. (Video: Lega B)

No pudo ser para Gianluca Lapadula. El delantero nacional se quedó en la puerta del ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano. Su equipo, el Spezia, cayó por 3-2 en condición de local ante el Cremonese. El estadio Alberto Picco exhibió en su luminoso un 3-0 parcial que fue maquillado por dos descuentos sobre el final.

El seleccionado nacional disputó apenas 22 minutos en la serie final que otorgaba un pasaje al Calcio. El ex Milan y Cagliari presentó molestias físicas en su rodilla derecha y fue integrado de a pocos en el equipo: no llegó al pleno de sus condiciones para la determinante llave.

El marcador del encuentro se abrió con un pase a la espalda de ‘las águilas' antes del primer cuarto de hora de hora. Tras un pase a la espalda de la defensa, Manuel De Luca resistió ante la marca del defensor búlgaro Hristov y definió cruzado de zurda.

Stefano Gori, arquero del local, era exigido frecuentemente y empezó a hacerse figura del encuentro. Al descanso se fueron con la ventaja por un tanto. A las duchas.

El delantero de 35 se quedó a un paso del ascenso a la Serie A. Crédito: Getty images

En el complemento, Michel Collocolo aprovechó un rebote en el área y venció nuevamente a Gori. A diez minutos del final, De Luca capitalizó un grosero error de coordinación en defensa y amplió la ventaja luego de una jugada individual notable del lateral izquierdo Paulo.

La reacción del equipo de Luca D’ Ángelo llegó muy tarde. Fanchesco Pio Esposito, el jugador más influyente del equipo en la temporada, apareció para descontar y creer en la remontada, impulsada por otro tanto de Luca Vignali a cinco del final

Sin embargo, la suerte estaba echada y esta no era la oportunidad del Spezia y Giancaluca Lapadula. El peruano llegó a la ciudad del mismo nombre del equipo en calidad de libre desde el Cagliari en enero de este año. Su futuro es incierto: se especula con que puede tener su primera experiencia en el balompié peruano.

Lapadula, convocado para la selección peruana

El ariete ha recibido el llamado de Óscar Ibáñez para afrontar la penúltima fecha doble eliminatoria de cara al Mundial del 2026 en Norteamérica. El entrenador de la selección peruana confía en la capacidad de Lapadula para sumar en una plaza complicada como es el Metropolitano de Barranquilla.

Junto a Gianluca, el exguardameta citó a Paolo Guerrero y Luis Ramos como los llamados a ser la principal carta goleadora de ‘la bicolor’ en los encuentros claves frente a Colombia, en Barranquilla, y Ecuador, en Lima.

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026.

Además, Ibáñez ha citado a César Inga a la ‘blanquirrioja’ por primera vez. El defensor chimbotano de 23 años viene destacando con Universitario de Deportes y se conoció que era seguido por Jorge Fossati cuando estuvo al mando del ‘equipo de todos’.

Kenji Cabrera, Kevin Quevedo, Diego Enríquez repitieron llamados. En resumen, la lista ha sido similar a la que salió para medirse con Bolivia y Venezuela, la fecha doble pasada de Clasificatorias.

Luis Ramos quiere marcarle a Colombia

El delantero peruano dejó Cusco a principios de año y se marchó al América de Cali. El peruano, muchos encuentros inicia desde el banco de suplentes, pero saca rédito a los minutos que le dan en el cuadro ‘escarlata’, donde declaró sobre la posibilidad de anotar en el próximo encuentro.

“Estoy muy agradecido con el país. Estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que he llegado. Me he sentido muy a gusto al igual que mi familia. Pero, obviamente, si me toca representar a Perú sería un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia. Esperemos poder salir victoriosos de ese partido”, señaló.

El delantero trujillano se ha marcado el propósito de marcarle una diana a Colombia. | VIDEO: Leonel Cerrudo