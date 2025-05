Jovana De la Cruz con Infobae Perú: el reto de ser madre y atleta al mismo tiempo, cuando pensó en el retiro y su lucha por seguir vigente

Jovana De La Cruz ganadora de la Maratón de Santiago 2025 conversó con Infobae Perú.

La peruana Jovana De La Cruz obtuvo una nueva medalla en su carrera. La deportista de alto rendimiento se consagró en la Maratón de Santiago 2025 marcando un tiempo de 2 horas, 33 minutos y 40 segundos. Pero este logro, así como todos los que consiguió, se logró con un trabajo silencioso que pocos saben, hasta ahora.

Infobae Perú conversó con la huancavelicana y pudo conocer el difícil reto de ser atleta y madre al mismo tiempo, la importancia de las personas que te rodean para superar los problemas y cómo te debes levantar para seguir cumpliendo tus sueños.

- ¿Cómo es el día a día de Jovana De La Cruz con miras a una competencia tan exigente como la Maratón de Santiago?

La verdad venimos planificando con mucha anticipación para esta competencia, desde enero aproximadamente. Al inicio fue complicado por las 2 niñas que tengo, por ello tuve que organizarme, para llevarlas al colegio, todo ello me costó mucho, pero luego pude adaptarme un poco más. Hablé con mi entrenador, con mi equipo de trabajo y pudimos organizarnos para adaptar uno que otro horario y eso me dio mucha tranquilidad porque usualmente yo no puedo entrenar en los horarios que normalmente entrenaba, me adapté y en la competencia me sentí bien.

- ¿De qué forma se puede llevar en armonía ser madre y atleta de alto rendimiento al mismo tiempo?

Es el año que más me costó porque ya mis hijas entraron a una nueva etapa, por eso decidí tener más presencia con ellas por todo nuestro entorno peligroso que se ha vuelto. Así que me dije este año tengo que ser atleta de alto rendimiento, pero mi prioridad es ser una madre activa. Ello conlleva a que me levantaba más temprano, entrenaba más tarde o adecuarme a sus horarios. Al inicio me sentí mal porque normalmente son a las 7 de la mañana y yo los hacía a las 8, por momentos pensaba que no los hacía bien, pero hubo personas que dijeron que lo estaba haciendo bien, que tenga calma y que al final tendría resultados. Esas palabras fueron claves para el final. También me metí a la cabeza que si lo hacía a las 8 o 7 tenía que hacerlo bien.

- ¿Te estás preparando sola o de qué forman te ayudan?

Toda la preparación, yo la estoy sola, ya que mi entrenador está en México, él me manda el plan, me comunico y todo, pero hay una persona que me asiste, pero igual ya no entrenaba en grupo, ya no tengo compañeros porque ellos también tienen sus diferentes horarios.

- ¿Qué tan influyente es tu familia y el público en esta consagración?

Creo que todo en conjunto es bueno para obtener resultados. Siempre valoro el apoyo de mi familia, de la empresa privada, del IPD, es un trabajo sumamente organizado y todos ellos me da la tranquilidad de poder entrenar. Si bien es cierto mi preparación para la Maratón empezó desde enero, la verdad es que yo llevo cerca de dos décadas dedicando mi vida al deporte, yo creo que eso evidencia los resultados y agradezco que las empresas privadas hayan estado velando por mí y viendo el lado humano. Me apoyaron cuando fui mamá, también momentos tristes como cuando quedé fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, yo me siento muy afortunada con todo el apoyo. Por otro lado, el público siempre apoya, por ahí siempre veo un mensaje en redes como: “Lo harás bien”, ”mucho ánimo” “vas a pasar por esto”, sin darte cuenta esa energía me llega a mí, en la carrera en Santiago también escuchaba mi nombre, me sentí muy emocionada, para mí fue un plus y llegué con mucha fuerza.

- La compatriota Dina Velásquez también tuvo una destacada actuación, logrando incluso su mejor marca personal. ¿Qué significa para ti compartir el podio con otra peruana? ¿Tienen una relación especial?

La verdad es una felicidad inmensa compartir con Dina, porque no solo vi que era yo sino había otra peruana que está siguiendo los pasos de los deportistas, ya no solo somos 1 o 2, ya somos 3 o 4, como también he visto que hay muchos atletas que están corriendo maratón y eso hace que nos esforcemos mucho más. La verdad viajar con una compatriota es muy tranquilizante para mí, porque me ha tocado viajar sola y ahí es cuando me estreso porque no hablo, ahora que fui con Dina me sentí mejor, como también ella es mamá compartimos travesías del día a día. Esta vez me tocó ganar a mí, mañana a mi compañera y así cada uno tendrá su oportunidad.

- En los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2024, obtuviste la medalla de oro en la prueba de Cross country 10k. ¿Cómo comparas esa experiencia con tu reciente victoria en Santiago y qué aprendizajes llevaste de una competencia a otra?

El maratón es más retante, uno piensa en los 42 kilómetros y es donde a uno le duele todo sobre todo en el último tramo donde es puro corazón. Esta Maratón de Santiago me enseñó a arriesgarme porque de que va a doler, va a doler. En cambio en los Bolivarianos me recordó mis inicios y a disfrutar el camino.

- Pese haber representado a Perú en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, no formaste parte del equipo peruano en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cómo afrontaste esa situación?

Me sentí frustrada y triste, porque sentía que todo lo que había entrenado no había dado frutos, pero la verdad me fue así porque sí di la marca, pero fueron 3 peruanas que estuvieron por encima de mi tiempo, lo cual me alegra mucho, y eso hace que uno sea más competitivo, y hubo persona que abrazaron ese momento como los encargados de Lima Expresa y una persona del IPD la cual me abrazó y dijo: ‘todo lo que está pasando ahora tiene una razón, tiene que mantener la calma’, esas personas hicieron que todo sea más llevadero, el IPD me siguió apoyando, la empresa privada también, y con su apoyo me sentí en un compromiso y decidí seguir.

- ¿Se te pasó por la cabeza dejar de competir?

Sí, desde lo emocional, sí. Porque uno dice ya estoy cansada, tantos años corriendo y no se cumplió el objetivo, a pesar de los años uno duda, pero tuve personas que me impulsaron, mi esposo me decía va haber un día que vas a salir a una competencia y yo seguía desanimada, inclusive para esta competencia no quería ir porque tenía un pequeño dolor y mi esposo me animó y al final pude lograr la victoria, pero eso me enseñó que a veces por un desánimo queremos dejar las cosas, pero tenemos que seguir insistiendo y esforzándonos.

- Compartiste un emocionante duelo con Gladys Tejeda en Ayacucho 2024, donde ambas demostraron una gran capacidad atlética. ¿Cómo describirías esa competencia con Tejada y qué significó para ti compartir ese momento con una atleta de su calibre?

Yo admiro mucho a Gladys, es una deportista muy fuerte mentalmente, domina mucho la maratón. Cuando yo iniciaba en la maratón veía cómo entrenaba y decía; será que algún día voy a poder entrenar como ella, pero yo creo que esa preparación, experiencias, viajes y tiempo compartido con ella he aprendido mucho y todo eso ha sumado a mi vida, es una referente nacional que muchas hemos iniciado inspirándonos en ella.

- ¿Cómo ves el desarrollo del atletismo de fondo en el país? ¿Qué crees que se necesita para seguir creciendo en esta disciplina?

Yo creo que ha crecido bastante, pero se necesita seguir trabajando en conjunto de la mano del IPD, empresas privadas, Federación y el apoyo de los padres, cada uno con su rol se pueden lograr cosas extraordinarias, como el caso de Kimberly García, yo confío que de aquí un par de años veremos a más campeonas mundiales.

- ¿Qué mensaje le darías a las jóvenes atletas peruanas que sueñan con representar al país en competencias internacionales?

Que soñemos en grande, sin importar la condición socioeconómica que uno provenga. Que trabaje mucho que con ello y disciplina va a lograr su objetivo, sé que muchas veces no se tiene la oportunidad, pero hay que salir a buscarla y aprovecharla.

- Hay algún sueño pendiente, ¿los Panamericanos en Lima? ¿Otra maratón?

Yo creo que sí, la verdad, mientras no esté contenta, sobre todo en el maratón, siento que aún no he dado lo mejor que tengo en mis piernas y mente. Cuando sienta que realmente di todo en el maratón, pues diré estoy contenta, feliz, sueño cumplido. Tal vez sea el camino para el retiro del alto rendimiento.