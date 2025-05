Peter Arévalo minimizó a André Carrillo por no descartar su fichaje por Universitario: “No es Teófilo Cubillas ni César Cueto”

El periodista deportivo se refirió a las declaraciones de la 'Culebra' sobre su la opción de ir a la 'U' si viene a Perú. (Video: A Presión)

En los últimos días, ha habido un futbolista que ha dado de qué hablar, pero no por lo que hace dentro de la cancha, sino por lo que declaró. Se trata de André Carrillo, quien rehuyó a la pregunta si Alianza Lima era el club de sus amores y no descartó fichar por Universitario de Deportes. A raíz de eso, se han originado varios comentarios a favor y en contra. En ese sentido, Peter Arévalo minimizó a la ‘Culebra’ si es que llega a la ‘U’ y dijo que no es Teófilo Cubillas ni César Cueto.

“Dijo Carrillo que Ferrari lo buscó, bueno, Carrillo puede hacer su vida lo que le dé la gana, si quiere que se vaya. ¿Voy a llorar? Si Carrillo se va a la ‘U’ porque Ferrari lo llamó, que se vaya, pues“, fueron sus primeras palabras en su programa de ‘A Presión’.

De la misma manera, el periodista deportivo aseguró que él prioriza al club ‘aliancista’ sobre los futbolistas, además de recalcar que el mediocampista de Corinthians ha hecho la mayor parte de su carrera en el exterior.

“Yo soy hincha de la institución, de mis colores, no de los jugadores. Carrillo ya es un exjugador de Alianza, hace bastante tiempo que se fue, ha hecho su vida en el extranjero”, comentó.

André Carrillo alzó siete títulos en Al Hilal de Arabia Saudita. - créditos: AFP

Peter Arévalo minimizó a André Carrillo tras ofrecerse a Universitario

Ahí fue cuando Peter Arévalo, también conocido como ‘Mr. Peet’, minimizó a André Carrillo por ofrecerse a Universitario y dejó en claro que no es una leyenda de Alianza Lima como Teófilo Cubillas, César Cueto y otros más. Al mismo tiempo, el relator de fútbol confesó qué jugador sí le hubiera en caso llegara al cuadro ‘crema’.

“Si él dice que puede o podría irse a la ‘U’, puede irse a donde quiera. No es César Cueto ni Teófilo Cubillas, no es José Velásquez, el ‘Cholo’ Sotil ni ‘Luisito’ Escobar. Si ‘Luisito’ Escobar se hubiese ido a la ‘U’ me pongo a llorar, ojo que no estoy menospreciando”, sostuvo.

André Carrillo partió de Alianza Lima a Portugal en 2011 y no volvió más. - créditos: Andina

No es la primera vez que André Carrillo habla de la posibilidad de fichar por Universitario. En diciembre del año pasado, el canterano de Esther Grande de Bentín reveló que, antes de ser contratado por Corinthians, Jean Ferrari lo contactó para llevarlo al conjunto de Ate en el centenario.

Incluso, el jugador tuvo conversaciones con el entonces entrenador, Fabián Bustos, de quien mencionó que le "pareció un profesional muy bueno. Me sorprendió su cabeza en las conversaciones que tuve pero no fue en el momento que todos piensan. Pero sí en algún momento hablé con él".

El técnico argentino contó que pudo conversar con la 'Culebra' antes de firmar por Corinthians para ficharlo por la 'U'. (Video: Radio Ovación)

En la actualidad, Ferrari volvió a abrirle las puertas al volante de 33 años para que se sume a Universitario en un futuro cercano. En esa línea, es importante mencionar que el contrato del seleccionado peruano en Corinthians es hasta finales de 2026.

Padre de André Carrillo aclaró polémica por hinchaje de su hijo

En medio de las declaraciones vertidas por su hijo, el padre de André Carrillo, Alex, reafirmó que el jugador es fanático de Alianza Lima desde niño y que quiere a Al Hilal porque fue un club importante en su carrera deportiva.

"No hay ninguna duda que André es hincha de Alianza Lima, hincha acérrimo desde pequeño, así que en eso no tenemos ninguna duda, el hecho que quiera al club Al Hilal, es algo que ha surgido en el camino, pero André es netamente hincha y adora a Alianza Lima", precisó en diálogo con ‘RPP’.

Alex Carrillo habló después de las declaraciones de la 'Culebra' en una entrevista. (RPP)

Números de André Carrillo en Corinthians

En lo que va de su estadía en Corinthians, André Carrillo lleva 50 partidos jugados, en los que ha podido anotar 2 goles y brindar 4 asistencias. Con su rendimiento, le ha permitido al ‘timao’ consagrarse del Campeonato Paulista este año y ser MVP (mejor jugador).