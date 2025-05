La reacción de Jean Ferrari cuando fue consultado por André Carrillo y sus posibilidades de llegar a Universitario: “Es importante para el club”

Esto dijo el administrador de los 'cremas' sobre la 'Culebra'. (Video: Andina)

André Carrillo ha ocasionado un cisma en el fútbol peruano al dejar abierta la posibilidad de unirse a Universitario de Deportes en caso surgiera alguna propuesta oficial con montos fijos y fechas establecidas. Su comentario, evidentemente, resonó en las oficinas de Ate, encontrando una respuesta por parte de Jean Ferrari.

El administrador de la ‘U’ comentó, en una entrevista con el espacio Canal Online de Andina, que sería un sueño al igual que una fastuosidad contar con Carrillo en las filas del vigente monarca de la Liga 1. Su sola presencia, además, provocaría que todos los focos se centrasen aún más en el Monumental.

“Tener a un jugador como André Carrillo en las filas de Universitario de Deportes sería espectacular, tener esa calidad de jugadores porque hoy la está rompiendo en Corinthians. Estamos hablando de un futbolista con una calidad única y para el Perú en general tener a un jugador de es magnitud sería un lujo", señaló Ferrari.

El directivo del conjunto ‘crema‘, por otro lado, no escatimó en elogios por Carrillo: "Que él ya considere a Universitario como una posibilidad es importante para el club y veremos, nada está dicho. Las puertas siempre van estar abiertas para jugadores de esa calidad humana, principalmente, y calidad futbolística. Es una persona muy correcto que siempre se ha comportado bien, es un profesional 10 puntos".

Además, Jean Ferrari no descartó la posibilidad de ir por su contratación en algún momento. “¿Cómo no tener a un jugador de esa categoría y ese nivel en nuestra institución? A eso es lo que nosotros apuntamos. Las conversaciones podrían darse más adelante”, sentenció.

A finales del periodo anterior, no bien se confirmó su desvinculación de Al-Qadisiyah, la Culebra había sonado muy fuerte para regresar a Alianza Lima luego de una década en el extranjero. Entremedias se conoció que avanzó conversaciones con Zamalek, pero finalmente cerró tratativas con Corinthians por una solicitud especial del entrenador Ramón Ángel Díaz.

Carrillo descolla

Es muy posiblemente el mejor momento de André Carrillo a nivel de clubes desde hace muchos años. Al momento de que la ‘Culebra’ recibió el llamado de Corinthians, valoró todos los esfuerzos que se plasmaron para llevar a cabo la operación y retribuyó toda esa confianza con un nivel futbolístico del más alto nivel.

En un principio, la afición del Timao se mostró demasiado incrédula a su desplazamiento al club, puesto que su estado de forma no era el esperado sumado a que provenía del campeón del ascenso de Arabia Saudí. A pesar de todo ello, Carrillo se marcó el propósito de descollar para así cambiar esa imagen creada en las gradas.

Con una recuperación física y mental, en un cortísimo tiempo, André se metió a la afición al bolsillo con un ritmo hipnótico toda vez que su contribución con el juego del Corinthians se hizo notar muy rápido. Su performance, reflejada con goles y asistencias, está por las nubes.

“El año pasado, cuando estuve en Arabia Saudita, me relajé un poco. No tenía la misma intensidad ni las mismas ganas. Cuando llegué a un club tan grande como el Corinthians, creo que me motivó a jugar al fútbol y a exigirme más. Hoy todo eso está dando sus frutos. Estoy muy contento”, reconoció Carrillo.