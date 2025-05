Giancarlo Granda explotó contra FPF por cambio de sanción a Universitario: “No tienen pantalones”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF. (Radio Nacional)

El miércoles 21 de mayo, a altas horas de la noche, se conoció que el Tribunal de Apelaciones cambió el castigo hacia Universitario de Deportes y podrá jugar el partido contra Sporting Cristal con público. Esta decisión causó molestia en la mayoría de integrantes que componen el balompié peruano.

El órgano de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) corrigió la resolución de la Comisión Disciplinaria y aplicó el cierre de la tribuna occidente -donde ocurrió el incidente entre jugadores y barristas- del estadio Monumental para el cotejo ante ADT de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

“Dejar sin efecto la sanción establecida en el artículo primero de la resolución nro. 66-CD-FPF-2025; y reformulándola dispone queel club Universitario de Deportes juegue la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, contra el club ADT sin público en la tribuna occidenteconforme a los considerandos detallados en la presente decisión”, se puede leer en el documento.

Tribunal de Apelaciones cambió el castigo al estadio Monumental y se jugará con público el Universitario vs Sporting Cristal.

‘Flaco’ Granda criticó a la Comisión Disciplinaria

En ese sentido, el periodista deportivo Giancarlo Granda opinó sobre la modificación del castigo contra Universitario de Deportes durante su programa en Radio Nacional. En primera instancia, felicitó a Jean Ferrari y otros integrantes de la ‘U’ por realizar el reclamo correspondiente en el Tribunal de Apelaciones.

“Quiero arrancar el programa felicitando a Universitario de Deportes, a Jean Ferrari y toda la cúpula directiva de la ‘U’, la ‘U’ hizo su trabajo, presentó su reclamo, hizo todo lo que cualquier directivo defendiendo a su institución haría, tratar de jugar el partido con gente, la ‘U’ hizo una buena chamba, más allá de que estemos de acuerdo o no, defendió sus colores, en este caso Jean Ferrari, como lo ha hecho Alianza y Sporting Cristal”, exclamó.

En seguida, el ‘Flaco’ -como se le conoce- le envió un duro mensaje a Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria, advirtiéndole que Alianza Lima y Sporting Cristal podrían tomar drástica medida contra él y su organización, como el pedido del dinero perdido por jugar a puertas cerradas fechas atrás.

“Lo que sí quiero decirle al presidente de la Comisión Disciplinaria, al señor Grau, que se prepare, voy a decir por qué, porque luego de la modificación de la sanción a Universitario, estaría preocupado, porque si yo fuese Alianza y Sporting Cristal, no estoy descubriendo la pólvora, creo que lo van a hacer, es que el día de hoy estaría solicitando la devolución de la recaudación de los partidos que jugaron a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque diría los hechos de Cristal ocurrieron en occidente, está bien, me hubieras cerrado occidente, devuélveme la plata que yo perdí en la tribuna oriente y norte. En Alianza, sería igual, porque está sembrando un precedente, estaría preocupado, porque les podría caer una demanda importante, porque han perjudicado económicamente y están midiendo con distintas varas a los equipos, metieron una reversa terrible", detalló.

El periodista deportivo lanzó fuerte conclusión sobre el tema. “Demostraron que no es una Comisión de Disciplina, demostraron que no tienen pantalones, demostraron que la convicción que ellos tenían de cerrar el estadio Monumental, al final metieron reversa y dijeron ya no es con Cristal, es con ADT”.

Giancarlo Granda explotó contra FPF por cambio de castigo para Universitario de Deportes.

Universitario vs Cristal se jugará con público

Universitario vs Sporting Cristal contará con la presencia de público hoy, jueves 22 de mayo, en el estadio Monumental de Ate. El compromiso válido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 está programado para iniciar a las 21:00 horas de Perú. Todavía hay entradas disponibles en la web de Ticketmaster.