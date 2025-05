Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del clásico por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: canal tv online por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 - Crédito: Infobae Perú / Clubes.

La jornada 14° del Apertura 2025 contará con un partido demasiado especial, a realizarse hoy jueves 22 de mayo, que se robará todos los focos: Universitario de Deportes vs Sporting Cristal. El escenario para albergar la contienda más gravitante de la fecha es el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de GOLPERU, canal 14 para todos los suscriptores de Movistar. Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y mucho más.

Alex Valera luchando para retener una pelota ante el jalón fuerte de Gianfranco Chávez. - Crédito: Andina

Apelación de Universitario

En la noche anterior al duelo entre Universitario y Sporting Cristal el Tribunal de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aceptó en parte el recurso de revisión del cuadro ‘crema’ y aplazó la sanción impuesta días atrás con lo que el clásico de la fecha se podrá jugar con público. Sin embargo, el castigo se mantiene y la ‘U’ no podrá utilizar la tribuna occidente para el duelo ante ADT por la fecha 16 y, de igual manera, pagará la multa.

El pasado lunes 19, el juego correspondiente a la Liga 1 2025 pasó a un segundo plano por las reacciones del administrador Jean Ferrari y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) diera marcha atrás a una sanción —de cero en el aforo— contra el Monumental por disturbios ocasionados hace más de una semana.

“Me parece que la sanción es desproporcionada y sin criterio, para todo esto hay que tener sentido común, no tiene antecedentes, viene un partido de alto riesgo, esperemos que pase este partido para no generar más violencia. Qué cosa creen, que los hinchas van a estar tranquilos en sus casas, en sus barrios van a estar tranquilos, eso no lo están midiendo”, descargó Jean Ferrari a las pantallas de Movistar Deportes.

El cuadro 'crema' perdió 2-0 en el Nacional por Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Con lo que respecta al plano netamente futbolístico, Universitario de Deportes atraviesa una de sus crisis de resultados más fuertes de los últimos años. Concatena 3 derrotas, dos de ellas en la capital, que provocaron su desbarranco en el liderato del Apertura 2025. El contexto, además, ha ocasionado que una parte importante de la afición ‘crema’ comience a poner en tela de juicio las capacidades del entrenador Jorge Fossati, cuya espalda es ancha para poder resistir toda clase de embates deportivos.

Por su parte, Sporting Cristal ha experimentado una reciente metamorfosis a partir de la llegada de Paulo Autuori en la banca. Si bien el ritmo de juego todavía deja mucho que desear, con varios futbolistas demasiado lejos del nivel esperado, el club del Rímac ha sacado resultados inesperados que lo han ubicado, para sorpresa de todos, entre los líderes del campeonato. Un resultado favorable, prácticamente, lo convertiría en un candidato serio a tocar plata.

Andy Polo en una disputa con Martín Távara, en el Monumental. - Crédito: Difusión

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El Universitario vs Sporting Cristal se disputará el jueves 22 de mayo en el estadio Monumental, cuyo aforo estará a cero por sanción. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERÚ, canal oficial que cuenta con los derechos del bicampeón y que está disponible en la señal de Movistar.

De otro lado, Infobae Perú seguirá el importante evento en sumo detalle desde website, ofreciendo cobertura completa con información previa, minuto a minuto, reacciones de los protagonistas y todos los detalles que marcarán esta nueva jornada del Torneo Apertura.

Horarios de Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, válido la jornada 14 del Torneo Apertura 2025, tiene programado su inicio a las 21:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En países como Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), entretanto, comenzará a las 22:00 horas. Por su parte, en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay las acciones arrancarán a las 23:00 horas, mientras que en México está previsto para las 20:00 horas.