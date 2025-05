Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes se medirá en condición de local contra Sporting Cristal hoy, jueves 22 de mayo, en un duelo válido a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El estadio Monumental será el escenario de un encuentro que ahora se jugará con público. En ese sentido, conoce las alineaciones que plantearían los técnicos Jorge Fossati y Paulo Autuori.

El cuadro ‘crema’ parecía haberse enrumbado en la senda positiva bajo el mando de Fabián Bustos e incluso en el corto paso que tuvo Manuel Barreto en la dirección técnica. Sin embargo, más allá de la goleada 6-0 en casa ante UTC, con el entrenador uruguayo no ha podido encontrar la regularidad. Esto se explica en las tres derrotas al hilo en el campeonato doméstico, que hicieron que la ‘U’ ceda el liderato a favor de Sport Huancayo (ahora es tercero).

La caída por 2-0 en el Estadio Nacional frente a Juan Pablo II fue el detonante para que las críticas de los hinchas incrementen y se genere un clima hostil y de mucha presión que dio sus indicios tras el resultado adverso con Alianza Atlético. Una situación extraña para un equipo que tiene grandes chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en una de sus mejores campañas en años.

El cuadro 'crema' perdió 2-0 en el Nacional por Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Con lo mencionado líneas arriba, Universitario necesita del triunfo para recuperar la punta del Torneo Apertura. No obstante, no estarían todos los jugadores. Horacio Calcaterra, Aldo Corzo y José Rivera presentan problemas físicos y no serían arriesgados. En tanto, Rodrigo Ureña vuelve al equipo tras superar su lesión y sería de la partida.

Posible alineación de Universitario

Jorge Fossati se mantendría fiel a su esquema 3-5-2 que tantos éxitos le ha dado a lo largo de su carrera, y también en Universitario con el título nacional en 2023. Por ello, Sebastián Britos volvería a pararse bajo los tres palos tras la presencia de Miguel Ángel Vargas contra Juan Pablo II.

En la retaguardia, con la baja del ‘Mazo’, César Inga ocuparía su lugar junto a Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Como carrileros, Andy Polo seguiría por el costado derecho, mientras que José Carabalí regresaría luego de haberse desempeñado en posiciones más centrales.

En la mitad de la cancha, Rodrigo Ureña volvería al puesto de volante pívot en lugar de Jorge Murrugarra. Y como hombres por los lados estarían Jairo Concha por la izquierda y Martín Pérez Guedes por la derecha, para combinar con la ‘Joya’.

Por último, Edison Flores y Alex Valera serían los elementos de la ‘U’ para la punta del ataque. Ambos llevan varios partidos sin anotar en la Liga 1 y buscarían romper esa sequía contra Sporting Cristal.

Rodrigo Ureña es el eje y hombre clave en el mediocampo de Universitario. - créditos: Liga 1

Posible alineación de Sporting Cristal

Este compromiso también es crucial para los intereses de Sporting Cristal. Y es que cuando parecía que quedaba fuera de la pelea por la acumulación de resultados negativos, el arribo de Paulo Autuori ocasionó un cambio que ha dado sus frutos.

Con la presencia del DT brasileño, el conjunto ‘cervecero’ ha ganado tres partidos seguidos y escaló al quinto lugar con 22 puntos, a tres de la punta.

Una mala noticia para el club del Rímac es que tendrá tres bajas confirmadas: Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti y Santiago González. Christofer Gonzales salió lesionado del anterior choque con ADT, aunque sería forzado y estaría en el once titular.

Ante esta situación, Autuori pararía el siguiente once titular: Diego Enríquez, Jhilmar Lora, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco y Martín Cauteruccio.

Martín Cauteruccio buscará romper su sequía goleadora ante los dos clubes grandes de Lima con Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal