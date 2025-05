Universitario perderá monto millonario por sanción al estadio Monumental para el duelo con Sporting Cristal por la Liga 1 2025

La 'U' no podrá jugar con público ante Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Apertura. (Movistar Deportes)

Universitario de Deportes recibió una mala noticia a puertas de su duelo clave con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Y es que la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió castigar al club ‘merengue’ con disputar aquel cotejo a puertas cerradas producto del enfrentamiento entre barristas y jugadores luego del encuentro ante Alianza Atlético.

Esta sanción, claramente, afecta en todos aspectos a la ‘U’. Desde lo deportivo, teniendo en consideración lo importante que es la hinchada en esta clase de partidos, donde se juega más que tres puntos. Hasta lo económico, más allá de las 6 UIT que deberá desembolsar por la conducta de sus supuestos fanáticos (32 mil 100 soles), por la taquilla perdida.

Hasta antes del pronunciamiento de la Comisión, los hinchas ‘merengues’ habían agotado un total de 40 mil boletos y este número aumentaría con el pasar de las horas, sabiendo que faltan aún dos días para el compromiso ante Cristal. Sin duda alguna, se esperaba un lleno total en el coloso deportivo de Ate.

Ahora, la plata de estos tickets -lo más probable- es que sea devuelva o canjeada para otro compromiso, generando un menoscabo en las arcas de Universitario. El administrador Jean Ferrari, en entrevista con el programa deportivo ‘Al Ángulo’, lanzó un monto aproximado de lo que perdería la institución por el cierre del Monumental para el cotejo ante el cuadro ‘celeste’.

“Ni siquiera sabe que clase de partido es el que viene, entonces no es que me está sancionando con 40 mil o 30 mil soles, me está sancionando con más de dos millones de soles, entonces dime si eso no perjudica el flujo del sistema financiero del club, ¿Esa es la solución?”, expresó.

“Te dicen ‘te sanciono con 6UIT y te cierro el estadio’, queda claro que no entienden lo que nos cuesta a los clubes llenar los estadios, no tienen la más mínima idea de todo lo que nos cuesta llevar gente al estadio, pero para ellos cierro, sanciono y chau. Viene un partido de alto riesgo con Cristal, ¿sabrán lo que significa? no saben lo que consiste esto", profundizó.

Las medidas que tomará Universitario tras sanción al Monumental

Jean Ferrari, además, se refirió a las medidas que tomará Universitario de Deportes ante la sanción contra el estadio Monumental de Ate. De hecho, el club no podría revertir esta medida, debido a que solo quedan dos días para el partido ante Sporting Cristal y su descargo irá al Tribunal de Apelaciones, el cual “hace sesión cada 15 días”.

"La apelación ya está en camino, ojalá la comisión de apelaciones sesione y eso depende de ellos, esto es arbitrario y sin precedentes, lo único que hacen es perjudicar al club“, fue lo que posteó el administrador ‘crema’ a través de su cuenta de X (antes llamado Twitter).

Aparte de la apelación, Ferrari ha solicitado la salida de los integrantes de la Comisión, encabezada por su presidente Miguel Grau. “Sr. Grau, ¿Usted cree que cerrando el estadio va a solucionar el problema? ¿Perjudicando al club económicamente va solucionar el problema? No entrega ni una herramienta para solucionar y las consecuencias serán peores, debe renunciar por su falta de capacidad para el cargo“.

Fecha, hora y canal TV del Universitario vs Sporting Cristal

El choque entre Universitario y Sporting Cristal se llevará a cabo el jueves 22 de mayo a las 21:00 horas (horario peruano) en el estadio Monumental de Ate. Este enfrentamiento válido por la fecha 14 del Torneo Apertura se transmitirá mediante GOLPERU (canal 14 o 714 de Movistar TV).