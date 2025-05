Jean Ferrari explotó por sanción al estadio Monumental y lanzó grave advertencia: “Nos van a quitar la final de la Copa Libertadores”

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, pidió la salida del presidente de la Comisión de Disciplina de la FPF

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, rechazó la sanción al club por parte de la Comisión de Justicia (CJ) de la Federación Peruana de Fútbol a puertas del duelo ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

La CJ castigó con una multa de 6 UIT y el cierre del estadio Monumental tras los incidentes violentos de los hinchas de Universitario contra los jugadores del equipo al final del choque con Alianza Atlético. Ferrari cuestionó la sanción y advirtió las consecuencias negativas del fallo.

“Después que salió la notificación, me comuniqué con la FPF, pero la Liga 1 está atada de manos porque depende de lo que dice esta Comisión. Entonces, hablo con la secretaria general, sabiendo que la gente de Conmebol está en Lima haciendo una inspección al estadio, como no entienden nada estos tipos de la Comisión, habría que preguntarles lo que significa Conmebol. Estamos expuestos a que también nos quiten la sede de la final de la Copa Libertadores porque estos tipos no saben de lo que estoy hablando, habría que decirles que significa que la gente de Conmebol esté inspeccionando al estadio. Estaban programados para ir al partido del jueves a un estadio abarrotado de gente y demostrando que teníamos un plan de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior”, dijo Ferrari en declaraciones al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, rechazó sanción al estadio Monumental

Evitar la violencia

El directivo de Universitario señaló que esta decisión podría generar más problemas con miras al choque con Sporting Cristal. “Me parece que la sanción es desproporcionada y sin criterio, para todo esto hay que tener sentido común, no tiene antecedentes, viene un partido de alto riesgo, esperemos que pase este partido para no generar más violencia. Qué cosa creen, que los hinchas van a estar tranquilos en sus casas, es sus barrios van a estar tranquilos, eso no lo están midiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preocupados en esa problemática y haciendo coordinaciones con la policía para que haya desmanes en las calles. Nos meten en un problema social, no está capacitada esta persona para tener el cargo que tiene. Como le hicieron a Sporting Cristal y Alianza, entonces a ellos también. No me dan una herramienta para minimizar el margen de error y no solo clavarte una multa de tantas UIT y cierro el estadio, y que se frieguen todos”.

La 'U' no podrá jugar con público ante Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Apertura. (Movistar Deportes)

Perjudican a Universitario

Ferrari Chiabra aseguró que este tipo de medidas afectan al fútbol peruano. “Te cierro el estadio para que no vaya gente, como crees que va a estar esa gente. Ya se había vendido más del 60% de entradas. ¿Esa es la solución? Nosotros mandamos una lista de personas que habíamos detectado, habíamos tomado acciones inmediatas para que no vuelvan a ingresar al estadio, sin embargo, se zurraron en eso. Y hoy sale la resolución dándonos dos días para apelar, pero la apelación no va a la Comisión de Justicia, va al tribunal de apelaciones que sesionan cada 15 días. Te perjudico y te perjudico bien. Me obligan a salir y exponerlos, la falta de capacidad de esta persona para dar alternativas de solución. Te multa y salen perjudicados el club, los hinchas y principalmente el sistema. el club no tiene antecedentes”.

Renuncia de la Comisión de Disciplina

El dirigente ‘merengue’ solicitó la salida del presidente de la Comisión de Disciplina, Miguel Grau. “No solo a la Comisión de Disciplina, también a la ticketera, para que estas personas no puedan comprar entradas. La Comisión no ve eso. Te sancionan con 6 UIT y te cierro el estadio. Queda claro que no entienden lo que nos cuesta a los clubes llenar los estadios. No tienen la mínima idea. Viene un partido de alto riesgo contra Cristal ¿entenderán lo que significa ‘alto riesgo’? No. No saben. ¿Cómo no voy a solicitar la renuncia de esa Comisión? No tienen capacidad”.