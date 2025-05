Franco Navarro tajante sobre continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores: “Hemos caído en un bache”

El director deportivo fue consultado por la continuidad de Néstor Gorosito y otros temas más. (América TV)

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores 2025 luego de perder 2-0 ante Talleres de Córdoba en condición de visitante. Ahora, el cuadro ‘íntimo’ deberá luchar por el boleto a los play offs de la Copa Sudamericana cuando enfrente a Libertad de Paraguay en la última jornada de la fase de grupos.

La delegación ‘blanquiazul’ volvió a Lima este viernes 16 de mayo por la tarde en total silencio. Uno de los pocos que declaró a la prensa que aguardaba en el aeropuerto Jorge Chávez fue el director deportivo, Franco Navarro. El popular ‘Pepón’ compartió las primeras sensaciones del ‘equipo del pueblo’ tras la dura eliminación del certamen Conmebol.

“El grupo es fuerte, sólido, es un buen grupo humano, que ya demostró su jerarquía, su capacidad y compromiso con el club y con nuestros objetivos. Es verdad que hemos caído en un bache que nos está costando salir, nos duele, pero todos estamos empujando para el mismo lado, estamos comprometidos hasta el final y nos vamos a recuperar. Tenemos en dos días un partido por el torneo local, el viernes otro y después la última posibilidad que tenemos para clasificar a la Sudamericana”, manifestó.

En ese mismo sentido, Navarro fue consultado por la continuidad de Néstor Gorosito ante la seguidilla de malos resultados -empató uno y perdió tres partidos- en los últimos días. El responsable de las decisiones deportivas de Alianza fue muy tajante sobre la permanencia del técnico argentino en el banquillo ‘victoriano’.

“Totalmente (tiene la confianza), no podemos dejar de reconocer que este cuerpo técnico, encabezado por ‘Pipo’, nos dio desde que llegó. Es un mal momento que atraviesa este equipo, como la mayoría de clubes”, expresó.

El director deportivo aprovechó para destacar lo logrado por ‘Pipo’ y sus dirigidos hasta la fecha, habiendo clasificado a la fase de grupos llegando de la primera etapa preliminar y dejando en el camino a un club poderoso como Boca Juniors en La Bombonera.

“Tenemos un grupo humano con jerarquía, capacidad y un amor propio importante, tenemos un cuerpo técnico que es capaz, no vamos a olvidar los buenos momentos que este equipo desde febrero viene compitiendo, es el equipo que ha jugado once fechas a nivel internacional, ha pasado tres fases, entonces eso no lo hace cualquiera, de 55 equipos, cuatro han logrado y Alianza es uno de ellos”, agregó.

Su opinión sobre las constantes expulsiones en Alianza

Por otro lado, Franco Navarro se refirió a las constantes expulsiones que viene teniendo Alianza Lima en los últimos partidos. Con la tarjeta roja para Carlos Zambrano ante Talleres de Córdoba, el equipo ‘íntimo’ sumó 9 en sus 10 cotejos más recientes. Una estadística que -sin duda- genera malestar en la hinchada.

“Es verdad, no vamos a negar esta seguidilla de expulsiones, se está trabajando en sentido y tenemos que mejorar rápidamente para evitar el jugar con uno menos todos los partidos”, acotó.

La sanción contra Néstor Gorosito

Por último, Franco Navarro se manifestó sobre el accidentado final en el Alianza Lima vs Cienciano que derivó en la sanción contra Néstor Gorosito con ocho fechas de suspensión. Además, el ‘Pepón’ ofreció las disculpas por invadir la cancha de Matute y dejó reflexión sobre el polémico arbitraje en el campeonato peruano.

“El área legal del club ha apelado a esta sanción, lamentamos todo lo ocurrido, en lo personal, aprovecho para disculparme por haber ingresado a la cancha, pero nuestros reclamos los hemos hecho en momentos importantes y en los triunfos a relación a los arbitrajes, vamos a seguir en ese sentido, señalando y mostrando los errores, no eran quejas, era para que se mejore, ni siquiera son los árbitros, al día siguiente me dio pena Bruno, porque escuchas al VAR y lo inducen al error, hay que tener mucho cuidado con los del VAR”, cerró.