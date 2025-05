Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2025: así quedó Universitario tras victoria ante Barcelona SC por fecha 5

Universitario intentará imponerse de local ante Barcelona SC por Copa Libertadores 2025. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes mantiene viva la esperanza de continuar en la Copa Libertadores 2025 y hoy, miércoles 14 de mayo, se enfrentará a Barcelona SC en un duelo clave para definir su futuro en el torneo. El equipo ‘merengue’ tiene la urgencia de lograr la victoria en casa para sumar tres puntos cruciales que le permitan seguir soñando con la siguiente ronda. En la presente nota, te compartimos la tabla de posiciones del Grupo B del certamen.

La ‘U’ ha protagonizado una dura pelea en las cuatro fechas que se han disputado hasta el momento en el torneo. Dos derrotas en las primeras dos presentaciones pusieron contra las cuerdas a los ‘merengues’, que luego recuperaron vitalidad gracias al triunfo de visita que obtuvieron contra Barcelona en Guayaquil.

Tras esa hazaña, se aproximaron dos oportunidades de oro para Universitario en el Estadio Monumental y ya desaprovechó la primera: empató 1-1 con Independiente del Valle, un resultado que le ha mantenido en el último lugar de la clasificación. No obstante, la esperanza de avanzar a la siguiente etapa sigue viva, pues solo se encuentra a un punto de IDV (2°) y comparte la misma cantidad de puntos que su otro rival ecuatoriano (3°).

Con esto en mente, el equipo buscará sumar la mayor cantidad de unidades posible en las dos jornadas restantes. Eso sí, el panorama es desafiante. Debe enfrentar a Barcelona SC en casa y luego cerrar su participación en el Grupo B contra el temible River Plate como visitante en Buenos Aires. En ese contexto, la única opción válida para los ‘merengues’ es la victoria este miércoles.

El cuadro 'crema' igualó 1-1 frente al conjunto ecuatoriano en el Estadio Monumental de Ate. (Video: ESPN)

No será tarea fácil. Universitario ha enfrentado dificultades en sus recientes presentaciones, especialmente en el torneo local. Las dos derrotas consecutivas, ante Cusco FC y Alianza Atlético, han puesto al grupo bajo una fuerte presión. Sin embargo, a pesar de esta mala racha, Jorge Fossati y sus jugadores están decididos a reivindicarse, confiando en repetir un resultado similar al triunfo logrado en Guayaquil (1-0) frente al mismo oponente hace menos de un mes.

Programación y resultados de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

- Universitario 1-0 Barcelona SC (Final)

- River Plate vs Independiente del Valle (Jueves 15 de mayo a las 19:30 horas de Perú / ESPN)

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2025

1. River Plate / 8 puntos (+2 DG)

2. Universitario / 7 puntos (0 DG)

3. Independiente del Valle / 5 puntos (0 DG)

4. Barcelona SC / 4 puntos (-2 DG)

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2025.

El último reto de Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes no clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores desde la edición del 2010 y habiendo pasado ya 15 años, tiene el deseo de romper su mala racha y lograr su boleto a esa instancia del torneo. Pero los resultados no le están acompañando. Por eso, tiene la total obligación de vencer a Barcelona SC en el estadio Monumental para salir de la última casilla y seguir con vida.

De conseguir su objetivo, el cuadro dirigido por Jorge Fossati no se puede confiar, ya que en la última fecha tendrá que medirse contra nada menos que River Plate en Argentina, un rival que aún no conoce de derrotas en la presente campaña de la competencia continental. Los pronósticos no son favorables, pero la ‘U’ intentará lograr la hazaña. Ese último duelo lo jugará el martes 27 de mayo, desde las 19:30 horas de Perú, de acuerda a la programación oficial.