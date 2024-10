Venezolana de 16 años que aprendió a jugar vóley en el Perú confesó su deseo de representar a la ‘bicolor’: “Los trámites están en proceso”

La central venezolana de 16 años dio a conocer sus pretensiones de jugar por la selección peruana de vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

El universo de jugadoras en la selección peruana de vóley sigue creciendo y en las categorías juveniles se ha presentado una opción interesante en el ataque. Se trata de Alejandra Santana, joven venezolana que milita en el Deportivo Wanka de la Liga Nacional de vóley y que tiene el deseo de representar a la ‘bicolor’ en un futuro cercano.

Su caso es muy particular, ya que en su país natal no tuvo la oportunidad de jugar el deporte de la net alta. Recién en su arribo al Perú, cuando tenía 11 años, aprendió esta disciplina, agarrándole el gusto rápidamente en las prácticas con el club Atlantis en la ciudad de Huacho. Hoy, con 1.86 metros de altura, es un proyecto interesante para el combinado nacional.

“Yo comencé a jugar vóley acá en el Perú, no jugaba ningún deporte en Venezuela. Comencé a jugar, porque vi a un equipo y me gustó. Le dije a mi mamá que quería jugar voleibol y empezó como un hobbie, pero de ahí comencé a entrenar más y me profesionalicé. Vine a probarme en Wanka y quedé”, contó Alejandra en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

La central venezolana, de categoría 2008, ya ha sido considerada en la Federación Peruana de Vóley (FPV), para vestir la camiseta ‘blanquirroja’ en diferentes desafíos internacionales. Incluso, fue tomada en la preselección de la Sub 17, así como también con la sub 19; no obstante, al no contar con DNI peruano todavía, no puede competir por el país. Por ello, está agilizando los trámites correspondientes para obtener la nacionalidad.

Alejandra Santana juega en Deportivo Wanka y es categoría 2008. Crédito: Facebook

“Estuve dos veces en la preselección, pero tuve que abandonarlo porque no soy nacionalizada y no puedo jugar. Tengo la pretensión de jugar por Perú. Si me nacionalizan, obviamente representaré al país. Los trámites están en proceso, la Federación está hablando en migración para poder nacionalizarme”, indicó en la entrevista.

“Me gustaría representar al Perú. Mi experiencia en la preselección fue muy buena. Tuve un buen profesor como Martín Escudero, que le ha encantado cómo he jugado. En la Federación siempre me han motivado a seguir y no me han echado abajo, porque saben que mi proceso ha sido difícil”, añadió.

Un prospecto interesante para el vóley peruano

Sin duda alguna, Alejandra Santana es un prospecto clave para el futuro del vóley peruano. La jugadora nacida en La Guaira, a sus 16 años de edad, ya sabe lo que es jugar en la Primera División del país, tras hacer su debut con el Deportivo Wanka en la temporada 2022/23. Desde bastante joven, está demostrando su capacidad y hará todo lo posible para seguir siendo considerada a nivel selección.

Alejandra Santana nació en Venezuela, pero desea representar a la selección peruana de vóley. Crédito: Facebook

“El voleibol es mi vida, me transmite una felicidad increíble. Gracias a Dios he tenido un equipo muy bueno que me ha tratado muy bien. Espero seguir aquí, mientras se hacen mis papeles para poder jugar por la selección”, indicó la central venezolana para ‘La Cátedra Deportes’.

Cuando hayan finalizado los trámites de su nacionalización, Alejandra Santana podría integrarse al equipo sub 19, que en el Sudamericano de la categoría logró un tercer lugar y clasificó al Mundial que se disputará el próximo año en las ciudades de Osijek, Croacia y Belgrado, Serbia. El profesor Martín Escudero conoce del talento de la voleibolista de Wanka, por lo que seguramente la tendrá en consideración para esa prestigiosa cita.