Jean Ferrari lamentó ataque contra Rodrigo Ureña y reveló cuál será el futuro del chileno en Universitario: “Es entendible”

Jean Ferrari se ha referido a la continuidad de Rodrigo Ureña en Universitario. - Crédito: Difusión

Rodrigo Ureña, líder del plantel de Universitario de Deportes, perdió la compostura en el estadio Monumental después de que una agrupación de hinchas invadiera una zona del área de occidente, donde se encontraba su familia, para arremeter contra él y sus compañeros debido a la increíble derrota a manos de Alianza Atlético (0-1).

Con una serie de insultos atacaron al ‘Pitbull’ para posteriormente aventar algunos objetos al campo de juego. La situación, evidentemente, incomodó al chileno, cuya reacción inmediata fue alzar la voz para defender a sus familiares al tiempo que el resto de integrantes del equipo intentaban calmar a los iracundos hinchas.

El momento escaló a un clima tenso cuando el propio Ureña abandonó el gramado para subir las escalinatas que daban con la facción de occidente, con el propósito de cruzar palabras con los violentos. El diálogo no fue alturado, por el contrario se apreciaron actitudes beligerantes toda vez que Rodrigo enfatizaba, con una cólera desmedida, que no jugaría más en la ‘U‘.

Rodrigo Ureña, mediocentro de Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

El futuro de Ureña

Al día siguiente de los execrables acontecimientos, Jean Ferrari atendió al llamado de Radio Programas del Perú para referirse a lo sucedido en el estadio Monumental. Abordado por los comentarios de Rodrigo Ureña, el administrador aseguró que su mediocentro habló así por la ira dejando en claro que cumplirá su contrato.

“No [se irá]. La calentura es normal, es entendible, no solamente de él, sino la mayoría de los futbolistas quienes se han sentido dolidos por esto que sucedió. Lo que traté de hacer es que se calmen un poco y que esto no nos iba a llevar a nada bueno y que se enfocaran obviamente en lo que se viene”, declaró Ferrari al programa Fútbol Como Cancha.

A partir de ese panorama hostil, los futbolistas de Universitario quedaron muy descentrados, aunque un personaje de amplia experiencia ha sido clave para que se levanten del ataque: “Jorge Fossati ha tenido un papel importante hablando con los futbolistas, bajando las revoluciones por este malestar y enfocarnos en el día miércoles”.

El mediocampista chileno quedó muy molesto con estas personas, debido que reclamaron desde la tribuna donde estaba su familia. (Video: FA)

Ureña, entre Perú y Argentina

Rodrigo Ureña, mediocampista chileno, vivió una etapa destacada en Universitario de Deportes, donde se consagró bicampeón nacional y se convirtió en pieza clave del mediocampo. Sin embargo, en enero de 2025, aceptó una oferta de Belgrano de Córdoba, de la Superliga Argentina, y se despidió del club peruano. El acuerdo contemplaba el pago de una cláusula de salida cercana a los 600 mil dólares.

No obstante, el traspaso se frustró en los días siguientes. Según Universitario, Belgrano no cumplió con el pago de la cláusula en el plazo acordado, lo que llevó a la institución peruana a dejar sin efecto la liberación del jugador. Por su parte, el club argentino alegó que Ureña se negó a firmar el contrato por motivos personales.

Tras este impasse, el ‘Pitbull’ regresó a Lima y se reincorporó a los entrenamientos con la ‘U‘, donde continúa hasta la fecha. El episodio dejó en evidencia las tensiones entre clubes y la importancia de cumplir con los compromisos contractuales en el fútbol profesional.