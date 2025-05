Jean Ferrari sarcástico sobre sanción al estadio Monumental por bronca con los hinchas de Universitario: “Nosotros no hemos apagado la luz”

Ferrari ha empleado la ironía para referirse a un posible castigo al estadio Monumental. - Crédito: Andina

La inesperada caída de Universitario de Deportes a manos de Alianza Atlético (0-1), en el estadio Monumental dentro del marco de la jornada 12° del Torneo Apertura 2025, no solo dio por terminado el récord de imbatibilidad de los ‘cremas’ jugando en casa, marca que databa desde febrero del 2023, también ha ocasionado un enorme cisma entre sus simpatizantes.

Finalizado el cruce, un grupo de hinchas irrumpió en un sector de occidente del Monumental, sin importarle la presencia de familiares de los futbolistas incluyendo menores de edad, para irrespetar a los integrantes del bicampeón de la Liga 1 con improperios y arrojando objetos, situación que fue documentada por las cámaras televisivas de América Deportes y Movistar Deportes.

El clima de tensión aumentó cuando los aficionados, visiblemente furiosos por el avergonzante revés, se enzarzaron en una discusión con Rodrigo Ureña, uno los líderes extranjeros de la plantilla. También fueron atacados verbalmente Gabriel Costa y Matías Di Benedetto. El altercado duró minutos acabando con un diálogo nada ameno con otros representantes deportivos del club toda vez que los familiares ingresaron al campo para salvaguardarse en caso de algún acto violento.

Luis Olmedo enmudeció el estadio Monumental con un gol memorable. - Crédito: Alianza Atlético

Al frente Jean Ferrari

Lo acontecido en el estadio Monumental, indudablemente, ha indignado a los seguidores del fútbol peruano, quienes exhortan que el contexto hostil cese a partir de sanciones ejemplares. Si bien la Federación Peruana de Fútbol no se ha manifestado, no se descarta que el caso sea estudiado para ejecutar alguna sanción.

En cualquier caso, Jean Ferrari ha salido a poner paños fríos en el asunto tirando de ironía. Ha indicado que, a diferencia de lo que ha pasado en Matute en la final del 2023, el recinto de la ‘U’ no se ha visto atacado por aparatos pirotécnicos ni mucho menos sufrió el corte de fluido eléctrico para amedrentar a los jugadores.

“En realidad no [espera una sanción al Monumental], porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado una bengala al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no han tirado pilas, llaves ni botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival, sino ha sido un tema interno”, ironizó en una conversación con el programa Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

El volante chileno y otros jugadores de la 'U' se mostraron fastidiados por lo protagonizado con los fanáticos 'cremas' en el estadio Monumental tras derrota ante Alianza Atlético. (Video: Marcello Merizalde)

Universitario en horas críticas

La armonía al igual que la felicidad en Universitario de Deportes se ha ido de un solo golpe a partir de las discretas actuaciones bajo las órdenes de Jorge Fossati, cuyo segundo mandato en Ate comienza a dejar serias dudas a raíz de su necedad en el empleo de futbolistas toda vez que recurre a cambios totales de estrategia mermando en la interna.

Todo empezó con la derrota a manos de Cusco FC, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado, posiblemente, era el esperado, pero la forma en cómo se afrontó la contienda causó preocupación. La tendencia negativa se ratificó con un insípido empate a uno frente a Independiente del Valle, en el Monumental, por la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025.

Y el corolario ha llegado con la increíble caída 0-1 contra un corajudo Alianza Atlético de Sullana, cosa que ha afectado profundamente a la ‘U’, que si bien aún mantiene su liderazgo en el Apertura 2025, ahora el margen de diferencia con sus perseguidores se ha recortado haciendo la lucha por el título más intensa.