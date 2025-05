Jefferson Farfán recibió oxígeno en plena entrevista con Christian Cueva en el Cusco

Jefferson Farfán recibió atención médica con oxígeno en plena entrevista con Christian Cueva en el Cusco

El exjugador Jefferson Farfán sigue con éxito en la conducción de su podcast, ‘Enfocados‘, junto a Roberto Guizasola. En la nueva temporada la producción sigue trasladando la realización audiovisual a nivel nacional e internacional.

En esta ocasión, Farfán y Guizasola viajaron a la ciudad del Cusco para hacerle una nueva entrevista al mediocampista y mundialista Christian Cueva que milita en el club Cienciano. Días antes la entrevista fue promocionada con un clip de intriga en la que menciona que se van a mudar y portando una caja con la frase: “Mi nueva casa”.

Luego, publicaron en sus redes sociales un nuevo indicio del entrevistado para lo cual utilizaron una imagen de la plaza de armas del Cusco y con la melodía de la canción “El cervecero” y una voz de fondo que decía: “Habla bonito”.

En el primer avance del programa que se emitirá el próximo fin de semana. “Este domingo Christian Cueva en ‘Enfocados’ ¡Parte 1! Mucho contenido. Mucha picantería y pura galaxia desde las 8:00 pm en nuestro canal de YouTube. #AmáCharoAuxilio #DameLuz #SoloParaGalácticos”, cito el post.

El video de presentación lo inicia el popular ‘Cucurucho’ con la frase: “Este domingo, domingo, domingo. ¡Presentamos Cristian Cueva”, “Pompunchú! De 10 a 10 lo demás es bulto”, se escucha el material audiovisual con las imágenes de ‘Aladino’ abrazando a los conductores.

En la siguiente secuencia, Cueva hace una broma en relación a la locación en la que se está grabando el programa y hace alusión al imperio incaico en la historia del Perú. " No sabe que yo soy el último inca en el Perú, te he traído la silla de Atahualpa de Tupac Yupanqui". Acto seguido se aprecia a Farfán bailando y al jugador del ‘papá’ cantando ‘El cervecero’. “En tragos en noches y copa de licor”.

Oxígeno para Jefferson Farfán

“Que me lo acomode bien por mi nariz”, menciona la ‘Foquita’ mientras dos paramédicos le colocan el balón de oxígeno. Se trataría de la afectación por la altura de la ciudad imperial del exjugador de la selección peruana.

Precisamente, Cueva se refirió nueva etapa como jugador de Cienciano y su rendimiento. “Y nada, recuperándome en lo que yo más quiero, que es jugar al fútbol”, afirmó y de inmediato el ’10 de la calle’, con la máscara de oxígeno en el rostro gritó: “Tú, chocolatéame porque te necesito en la selección. Quiero que lo entiendas me voy a morir”.

El volante se lució con jugadón que, terminó en gol de Gaspar Gentile. (Video: ESPN)

Una de las preguntas que se propaló fue la que le hizo Farfán sobre su regreso al club ‘blanquiazul‘. “Cholo querido, ¿te gustaría volver a Alianza?”, consultó. Luego, Cueva tuvo una respuesta en la que dejó entrever su deseo de regresar por tercera vez al club: “‘Nero’ mira me hablas de Alianza y mira”, aseguró señalando la piel de su brazo.

Presente de Christian Cueva

Christian Cueva volvió a ser protagonista en el plano deportivo tras su destacada actuación con Cienciano en el triunfo ante Caracas FC por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El futbolista señaló al técnico del elenco rojo como el responsable del alza en su rendimiento.

“Él es el hombre de la nueva cara del equipo, Carlos Desio, para el mundo ah. Hay mucha confianza, Carlos llegó le dio esa confianza a cada uno, para él todos somos importantes, todos estamos teniendo oportunidades, entonces imagínate el futbolista siempre se va a quedar contento, sobre todo que estamos haciendo una familia más fuerte, que es lo que al final te lleva a conseguir cosas. “La confianza es importante para mí, le tengo que agradecer mucho al comando técnico, mis compañeros, porque mi crecimiento, que es de a pocos, aún estoy en eso, se lo debo mucho a ellos”, aseguró.

Luego, Cueva Bravo fue consultado ante un eventual regreso a las convocatorias de la selección peruana, a lo que respondió que su prioridad es el presente en su club y que dependiendo de sus actuaciones podría regresa a la ‘bicolor‘.

“Ya tengo esa pregunta, me la han hecho mil veces, no hay que mezclar las cosas, si me van a preguntar, pregúntenme por Cienciano, si se da la oportunidad de selección, bienvenido sea, porque todo jugador quiere defender a su país, y yo lo he hecho muchas veces. Si me convocan, no será la excepción, pero hoy por hoy es Cienciano y lo que haga acá me va a poder llevar a la selección”.