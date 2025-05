Christian Cueva señaló al responsable de su sorprendente repunte con Cienciano en Copa Sudamericana 2025: “La confianza es importante”

Christian Cueva atraviesa un momento dulce. Eso se ha visto reflejado en su último partido con Cienciano, en el cual se mandó con un jugadón -con pase del ‘desprecio’ incluido- que terminó con el gol de Gaspar Gentile para el 1-0 parcial ante Caracas FC por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2025.

El popular ‘Aladino’ le dio una mano al elenco imperial para vencer a los venezolanos (3-1) y escalar hasta el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo H del certamen internacional. Esta buena performance, una vez más, lo ha llevado a cosechar múltiples elogios.

Pero, muchos se preguntan quién es el responsable del buen presente de ‘Cuevita’ con la camiseta ‘roja’. El mismo futbolista de 33 años lo dio a conocer en una reciente entrevista. “Él es el hombre de la nueva cara del equipo, Carlos Desio, para el mundo ah”, exclamó.

El ’10′ le atribuyó su rendimiento y el de sus compañeros al técnico argentino, quien reemplazó a Cristian Díaz. “Hay mucha confianza, Carlos llegó le dio esa confianza a cada uno, para él todos somos importantes, todos estamos teniendo oportunidades, entonces imagínate el futbolista siempre se va a quedar contento, sobre todo que estamos haciendo una familia más fuerte, que es lo que al final te lleva a conseguir cosas”.

Por ese motivo, no dudó en dedicarles unas palabras de agradecimiento a Desio y compañía: “La confianza es importante para mí, le tengo que agradecer mucho al comando técnico, mis compañeros, porque mi crecimiento, que es de a pocos, aún estoy en eso, se lo debo mucho a ellos”.

Christian Cueva y Carlos Desio protagonizaron divertido momento en zona mixta tras triunfo ante Caracas FC.

Christian Cueva habló sobre su regreso a la selección peruana

Cada vez que Christian Cueva brilla con Cienciano, en seguida la consultan sobre su regreso a la selección peruana. Y es que desde que el nacido en Trujillo se alejó de la Videna, la ‘bicolor’ no ha vuelto a tener un conductor que marque la diferencia dentro de la cancha. Aunque, el ‘Cholito’ está cansado de esas preguntas, manifestó su deseo de defender los colores de su nación.

“Ya tengo esa pregunta, me la han hecho mil veces, no hay que mezclar las cosas, si me van a preguntar, pregúntenme por Cienciano, si se da la oportunidad de selección, bienvenido sea, porque todo jugador quiere defender a su país, y yo lo he hecho muchas veces. Si me convocan, no será la excepción, pero hoy por hoy es Cienciano y lo que haga acá me va a poder llevar a la selección”, contestó.

El volante se lució con jugadón que, terminó en gol de Gaspar Gentile. (Video: ESPN)

Los números de Christian Cueva en este 2025

El cambio ha sido notorio con la llegada de Carlos Desio. Antes bajo la dirección de Cristian Díaz, solo había podido marcar en el empate (2-2) ante ADT en siete cotejos en total. Ahora, Christian Cueva lleva tres goles y una asistencia en apenas cuatro partidos disputados.

Christian Cueva celebrando con Gaspar Gentile en el triunfo de Cienciano vs Caracas FC.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano deberá voltear rápido la página porque tendrá que afrontar el ‘clásico del sur’ con Melgar por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Este compromiso está pactado para el sábado 10 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

De vencer al ‘dominó’, el conjunto cusqueño podría trepar posiciones en la tabla del certamen doméstico. Actualmente, es onceavo con 13 puntos, a 10 del líder, Universitario de Deportes. Un triunfo lo catapultaría hasta el octavo lugar.