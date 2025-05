Hernán Barcos crítico exceso de expulsados tras derrota de Alianza Lima vs Sao Paulo por Copa Libertadores 2025

Alianza Lima perdió 1-0 ante Sao Paulo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima sufrió una dura derrota 2-0 ante Sao Paulo de Brasil en un duelo válido por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputó en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo ‘íntimo’ sumó su segunda caída en el torneo de Conmebol y completó sus duelos como local con un saldo negativo al sumar solo 3 puntos de nueve en disputa y puso en juego sus chances de clasificar a los octavos de final del certamen continental. Con cuatro puntos marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones a falta de dos fechas para terminar la fase de grupos y con dos unidades de diferencia con Libertad de Paraguay (2°) que juega ante Talleres de Córdoba (4°).

El ‘tricolor’ se impuso con los goles de André Silva (35′ y 89′) en momentos claves del trámite del partido. Además, el equipo de Néstor Gorosito sufrió la expulsión del defensa Renzo Garcés por cortar un ataque prometedor del rival tras un error en salida.

Los 'blanquiazules' no pudieron de local y cayeron 2-0 por el Grupo D. (Video: ESPN)

Expulsiones en Alianza Lima

El atacante Hernán Barcos se refirió a la roja contra el zaguero ‘blanquiazul’ y se mostró en desacuerdo. Asimismo, señaló que se debe mejorar para cortar la racha de expulsados en los últimos partidos del equipo tanto a nivel nacional como internacional.

“No, no vi en la jugada (de Garcés), la vi ahora. La vi en el momento, me pareció que estaba muy lejos del arco para para expulsarlo, pero él dice que era último hombre, decisión de del árbitro. Hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Eso es responsabilidad nuestra, de los jugadores. Nada, tenemos que mejorarlo, no queda otra. No nos sirve de nada lamentarnos ahora y hay que trabajar”, aseguró el ‘Pirata‘.

Sobre la derrota, el ariete que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Paolo Guerrero, aseguró que el tanto del rival complicó anímicamente al equipo y consideró que faltó generar más acciones de ataque. Sin embargo, apostó a una mejoría en los próximos duelos ante Talleres y Libertad en calidad de visitante.

“Precisábamos ganar. Sabíamos la importancia de ganar hoy, pero bueno, no se dieron las cosas. Nos hacen un gol tal vez en el mejor momento nuestro y te sorprende, te choca. Después no lo supimos ir a buscar tampoco. Nos faltó un poco de profundidad y un poco de ir a buscarlo, nada más. Todos los partidos de Libertadores son difíciles y son equipos de calidad, pero nosotros tenemos lo nuestro también y nos queda ese sabor amargo y ahora tenemos que ir a buscarlo a Córdoba y después a Paraguay”, afirmó el delantero.

La clasificación es posible

Para Barcos, es posible todavía la clasificación a la siguiente ronda, y se basó en el desempeño del equipo en calidad de visitante y le mandó un mensaje al hincha para que confíe en las posibilidades.

“Con personalidad, ir a buscarlo, tratar de ser protagonista. Nosotros necesitamos los tres puntos en cada partido, así que tenemos que ir a buscarlo. El hincha tiene que estar tranquilo porque matemáticamente todavía nos da y todavía tenemos seis puntos en juego, así que vamos a buscarlo. Así como ya hemos hecho buenos partidos de visitantes, lo vamos a buscar a Córdoba y Paraguay. Mientras no dé matemáticamente lo vamos a buscar”, concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau el próximo sábado 10 de mayo desde las 15:30 horas por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Luego, se juega su clasificación en la Conmebol Libertadores ante Talleres el siguiente jueves 15 por la quinta jornada del Grupo D.