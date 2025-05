Cristian Benavente sufrió duro revés en su carrera: dejó Sport Boys para volver a Europa y ahora vive pesadilla en Rumania. - créditos: Gloria Buzau

La carrera de Cristian Benavente apuntaba muy alto desde que se encontraba en las divisiones menores de Real Madrid. De hecho, fue el capitán del segundo equipo y dirigido por Zinedine Zidane, teniendo también la oportunidad de alternar con el plantel principal.

Sin embargo, la vida del ‘Chaval’ dio un giro de 180° a lo largo de los años donde pasó por ligas de Bélgica, Inglaterra, Egipto y Francia, hasta acabar en la Liga 1 por tres temporadas, siendo Sport Boys su último equipo en Perú. Posteriormente, buscó su retorno a Europa de la mano de Gloria Buzau de la Superliga de Rumania.

Lamentablemente, la suerte no ha estado del lado de su lado. Y esta vez las lesiones no lo han atormentado, aunque sí el bajo rendimiento del elenco ‘glorioso’, con el que acaba de descender a la Segunda División de ese país luego de la derrota en condición de visitante contra Farul Constanta por 1-0 el 3 de mayo.

El nacido en Acalá de Henares no fue partícipe de este encuentro, ya que el técnico Gheorghe Hagi lo dejó en el banco de suplentes. De todos modos, pudo vivir ‘in situ’ y presenciar el resultado adverso de su equipo en el Stadionul Viitorul de Ovidiu que lo fulminó a la última casilla del grupo de relegación.

Cristian Benavente no pudo ser un jugador diferencial en Gloria Buzau, que descensó en Rumania. - créditos: Gloria Buzau

El descenso de Gloria Buzau se ha concretado aún con dos jornadas por disputarse. Los últimos partidos que tendrá que afrontar por la Superliga de Rumania serán ante Unirea Slobozia (viernes 9 de mayo) y UTA Arad (sábado 17).

El balance de Cristian Benavente en Gloria Buzau

Como una manera de tratar de relanzar su carrera, Cristian Benavente arribó a Gloria Buzau de Rumania, con el atrevido reto de sacarlo de la zona de descenso.

De hecho, el debut del hispano-peruano fue accidentado, porque entró en el segundo tiempo, recibió una tarjeta amarilla y su equipo perdió por 2-0 ante el poderoso FCSB (también llamado como Steaua de Bucarest)

Una serie de resultados negativos hicieron que el conjunto de Valaquia juegue el grupo de la relegación. Al mismo tiempo, hubo un cambio en la dirección técnica: salió Eugen Neagoe por Ilie Stan.

En ese lapso, el ‘Chaval’ pudo tener muchos minutos de competencia como volante por izquierda, detrás de la línea del ’9′. Fue así como el futbolista de 30 años formó parte del once titular en cuatro de nueve compromisos, logrando una asistencia en el triunfo 2-0 sobre Hermannstadt.

El Chaval empieza a ser diferencial en Gloria Buzau. | VIDEO: PRIMA TV

Pese a la contribución de Benavente Bristol, Gloria Buzau perdió la categoría y tendrá que jugar la próxima temporada en la Segunda División. Cabe mencionar, que el contrato del mediocampista era hasta mediados de este año, por lo que queda pendiente conocer su próximo destino.

Cristian Benavente y su dura ausencia en Mundial de Rusia 2018

En octubre del año pasado, cuando militaba en Sport Boys, Cristian Benavente acudió al programa de YouTube, ‘Enfocados’, en donde, entre otras cosas, reveló el dolor que sintió cuando Ricardo Gareca lo dejó fuera de la selección peruana para el Mundial de Rusia 2018.

“Del ‘profe’ Gareca, ¿qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi ‘prime’, no pude ir a ese Mundial", dijo en primera instancia.

Por el contrario, el exjugador de Sporting Charleroi mostró su agradecimiento al ‘Tigre’ por llevarlo a la Copa América Centenario 2016. “Para mí es algo bonito. La disfruté, la jugué con ganas. Me acuerdo que cuando me dijo que iba a ser convocado, lo celebré increíble, es otro de los momento que me lo guardo”, añadió.

El 'Chaval' rememoró la vez que el 'Tigre' no lo incluyó en la lista final de la selección peruana para la cita mundialista, además de mencionar cuando sí acudió a la Copa América Centenario. (Video: Enfocados)