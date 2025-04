Martín Liberman apuntó contra Luis Advíncula tras despido de Fernando Gago en Boca Juniors: “¿Hasta cuándo van a seguir este grupo de perdedores?"

El periodista deportivo culpó a los referentes de Boca Juniors de la abrupta partida del 'Pintita'. (Martín Liberman)

Luis Advíncula atraviesa un momento convulso en Boca Juniors. A su mal presente individual, se le sumó la salida de su entrenador Fernando Gago luego de la derrota ante River Plate en el último Superclásico Argentino (2-1). De esta forma, el defensor de la selección peruana se quedó sin técnico a poco de las etapas decisivas de la primera fase del campeonato ‘gaucho’.

El ‘Pintita’ y el Consejo de Fútbol del club ‘xeneize’ sostuvieron una reunión tras la caída ante los ‘millonarios’. La directiva -encabezada por Juan Román Riquelme- tomó la decisión de que el estratega argentino no continúe más al mando de los ‘bosteros’, a pesar de liderar la tabla de posiciones del Grupo A.

Luis Advíncula mantuvo una línea de titularidad bajo las órdenes de Fernando Gago en Boca Juniors. - Crédito: AFP

En ese sentido, el periodista deportivo Martín Liberman aprovechó la última edición de su programa de Youtube para criticar al presidente de Boca, Riquelme, y a los jugadores por el nivel mostrado pese al cambio constante de entrenador en el último tiempo (6 estrategas en 5 temporadas).

“¿Hasta cuándo este muchacho Riquelme va a sostener a este grupo de perdedores futbolistas? ¿Hasta cuándo este muchacho llamado Juan, que la gente de Boca le dio la potestad de gobernar la institución, va a sostener a este grupo perdedor de futbolistas que sigue comiéndose entrenadores? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo van a seguir estos jugadores que son fiel reflejo de las derrotas?“, comenzó.

Martín Liberman mostró su desacuerdo con la salida de Fernando Gago de Boca Juniors y cuestionó a Juan Román Riquelme.

Posteriormente, el ‘Colorado’ se centró en los líderes del plantel, iniciando por el excentral de Manchester United. “Pasan los entrenadores, cambia todo, siguen los mismos líderes, ¿Líderes de qué? Me pregunto, si Marcos Rojo dijo ayer que no hay nada de preocupar, ni siquiera entiende lo que sienten los dirigentes, dijo que los hinchas deberían estar contentos, ese tipo no puede ser el líder de Boca, no puede ser el capitán de Boca porque no entendió nada, no tiene sensibilidad con lo que está sucediendo, no logra interpretar los momentos".

En ese momento, el comunicador argentino apuntó contra el peruano, haciendo referencia a su actitud dentro del campo, la cual -según el comentarista- no aporta en nada. “Ese muchacho Advíncula, que vive haciéndose el gesto ampuloso, enojado, el peleador...”.

Luis Advíncula es uno de los más antiguos de la actual plantilla de Boca Juniors con un poco más de cinco temporadas.

Liberman cerró con el delantero uruguayo y su poca eficiencia de cara a la portería. “Cavani, si Cavani no hubiera errado los goles que erró, Gago hubiese seguido siendo el técnico de Boca. Los goles que erró son imperdonables, qué tiene que ver lo que fue Edinson, con lo que es hoy, Edinson hizo que Gago se tenga que ir, errando el gol más fácil de la historia del fútbol”.

Minutos más tarde, Martín volvió a mencionar a ‘Lucho’, recordando sus constantes tarjetas rojas en cotejos claves del club argentino. “Boca está jugando la final de la Libertadores y Cavani en lugar de patear al arco, la tira para atrás. Rojo, partido decisivo, se hace expulsar. Advíncula, partido decisivo ante Cruzeiro, se hace expulsar. ¿Hasta cuándo vas a sostener a estos hombres como referentes de un plantel que involuciona partido a partido?“.

Luis Advíncula celebrando un gol de Boca Juniors con Edinson Cavani.

El contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors

Luis Advíncula es uno de los jugadores con más temporadas en la actual plantilla de Boca Juniors -cerca de seis- por lo que Juan Román Riquelme y la directiva lo valora mucho. Por esa razón, decidieron renovarle el contrato hasta el 2026 en mayo del año pasado.

Próximo partido de Boca Juniors

Boca Juniors disputará el último partido de la fase de grupos de la primera etapa de la Liga Argentina este fin de semana. Los ‘xeneizes’, bajo la dirección de Mariano Herrón como interino, visitarán a Tigre por la fecha 16 el domingo 4 de mayo a las 16:00 horas (horario de Perú) en el estadio José Dellagiovanna.