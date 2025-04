Christian Cueva se emocionó en plena entrevista tras marcar doblete con Cienciano y hablar sobre su regreso a la selección peruana

'Aladino' le dio la victoria al cuadro cusqueño ante Sport Huancayo por fecha 10 del Torneo Apertura. (L1 Max)

El lunes 28 de abril, Christian Cueva vivió una noche muy nostálgica luego de marcar un sensacional doblete en la victoria de Cienciano ante Sport Huancayo por la Liga 1 2025. El futbolista de 33 años se reencontró con su versión que lo llevó al punto más alto de su carrera y lideró a la selección peruana hacia una Copa del Mundo y un repechaje.

El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de la magia de ‘Aladino’, quien comenzó el encuentro válido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la mejor manera, haciendo un golazo con una pared y ruleta previa. Su segundo tanto llegó en el complemento vía cabezazo, de esta manera, le dio los tres puntos al conjunto cusqueño en condición de local.

El volante puso el 1-0 al primer minuto de juego con el ´papá'. (Video: L1MAX)

Post encuentro, ‘Cuevita’ -como era de esperarse- fue elegido la figura y brindó declaraciones para las cámaras de la L1 Max. El mediocampista nacional daba claras señales de que estaba alegre por su performance y sobre el final de la conversación con el hombre de prensa le ganó la emoción.

El popular ‘Cholito’ inició agradeciendo a todos los que permitieron que se vuelva a hallar consigo mismo. “La verdad darle gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de volver a marcar, de jugar al fútbol, que era lo que más deseaba, a mis compañeros por la confianza, al cuerpo técnico, y a toda la gente de Cusco sin dudas, al hincha de Cienciano”.

Posteriormente, el ’10′ compartió sus sensaciones futbolísticas sobre su presente. “La verdad bien, cada vez mejor, definitivamente, el ritmo siempre va a ser jugando, pero creo yo que todos los compañeros estamos con esa sensación de jugar, va a ser una lucha, por el bien del equipo, todos estamos preparados”.

Christian Cueva anotó su primer doblete en el fútbol peruano con la camiseta de Cienciano.

Su regreso a la selección peruana

Christian Cueva, a la par, fue consultado por su regreso a la selección peruana, donde no ha vuelto a ser convocado desde la última Copa América, en la cual el entrenador uruguayo Jorge Fossati lo llevó pese a no haber jugado durante varios meses producto de su lesión. El nacido en Trujillo manifestó su ilusión de volver, pero aseguró que está concentrado en su club Cienciano.

“Yo no quiero hablar de algo que todavía no..., de hecho me encantaría, siempre estoy ahí, siempre pienso en mi selección, cuando no estoy, apoyo de donde estoy, pero ahora me importa mucho lo que estoy pasando acá en Cienciano, espero mantener, porque esa es la idea, de poder jugar, de poder tener felicidad, para mí, la felicidad es poder jugar al fútbol, es lo más grande que tengo”, acotó.

Christian Cueva manifestó su deseo de volver a la selección peruana tras marcar un doblete con Cienciano.

Mensaje para sus hijos

Por otro lado, Christian Cueva aprovechó que anotó un golazo en Cienciano vs Sport Huancayo para mandarle un mensaje a sus tres hijos. El volante peruano mostró a las cámaras una camiseta con la fotografía de sus pequeños y con la siguiente frase: “Los amo y los extraño”. ‘Aladino’ volvió a hablar sobre sus niños en la entrevista, emocionándose hasta las lágrimas.

“Sí, qué decirte, muy emocionado, a veces uno tiene señales para poder darle un mensaje a las personas que más amo, en este caso a mis hijos, decirle que los amo, que son mi vida y nada, simplemente voy a seguir esforzándome por ellos”, cerró.

La dedicatoria de Christian Cueva a sus tres hijos tras anotar en Cienciano vs Sport Huancayo - Créditos: Momento Deportivo.

Próximo partido de Cienciano

Christian Cueva enfrentará a su exequipo, Alianza Lima, en la siguiente fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Cienciano recibirá al conjunto ‘blanquiazul’ este vieneres 2 de mayo a las 19:30 horas (horario peruano) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco. Su rival de turno viene de no jugar la jornada pasada tras suspenderse su duelo con Comerciantes Unidos.