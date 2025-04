DT de Cienciano se rindió ante Christian Cueva y explicó cómo recuperará su mejor versión: “Él nos da ese salto de calidad”

Carlos Desio habló de la presencia de 'Aladino' en el 'papá' tras no contar para Cristian Díaz. (Video: Ernesto Jerónimo Macedo León)

Tras atravesar varios episodios extradeportivos en los últimos tiempos, Christian Cueva parece tener una nueva oportunidad en el fútbol. Después de no ser convocado por Cristian Díaz en las últimas listas, el volante recibirá una nueva oportunidad bajo la dirección de Carlos Desio, quien destacó sus cualidades y confía en que su incorporación aportará un salto de calidad al equipo de ‘papá’.

“Yo pedí a Cueva, es un jugador diferente. Uno cuando viene al club quiere a los mejores jugadores. La idea es potenciarlo. Obviamente, Christian con mi estilo de juego tiene más oportunidades porque yo apuesto por la tenencia y él nos da ese salto de calidad”, fueron sus primeras palabras para la prensa previo al viaje del equipo a Chile para jugar con Deportes Iquique.

De la misma manera, el exentrenador de ADT aseguró que su ausencia en el anterior cotejo con Sport Boys en el Callo se debió a asuntos referidos a su contrato.

“Estaba entrenando con normalidad, pero tenía un problema contractual y por eso no pudo ser citado el partido anterior. Ya lo arregló”, precisó.

Christian Cueva no cumplió un acuerdo con Cienciano y Cristian Díaz decidió no considerarlo más.

Por el contrario, Carlos Desio afirmó que ‘Aladino’ sí estará en el duelo con Deportes Iquique por Copa Sudamericana, en lo que sería su segunda participación internacional este año tras el encuentro con ADT en la fase previa.

“Como tenía todo en regla, decidimos traerlo y que sea parte del plantel para que se sume a este viaje”, comentó.

¿Cómo Carlos Desio aprovechará a Christian Cueva en Cienciano?

Otro de los puntos que Carlos Desio habló fue sobre cómo le sacará el máximo provecho a Christian Cueva en Cienciano. Entre otros ajustes, contó que intentará que juegue con lo hizo en la selección peruana.

“¿Cómo lo veo futbolísticamente? Bien, es un jugador diferente. Lo estoy tratando de ubicar en posiciones donde no tenga tanto desgaste de correr. Obviamente que le exijo en la marca, así como a todos les exijo que tengan esa voluntad de defender, pero también lo usamos mucho a la hora de la construcción donde Christian nos puede dar esa claridad en el juego", sostuvo.

Christian Cueva solo pudo disputar seis partidos con Cienciano en 2025, con un gol a su favor. - créditos: Difusión

Christian Cueva sobre su ausencia en Cienciano

Así como Carlos Desio salió a hablar, lo mismo hizo Christian Cueva. En su caso contó el motivo en los últimos partidos que dirigió Cristian Díaz.

“A veces son decisiones que se toman en el cuerpo técnico. Hoy por hoy regresando con un cuerpo técnico nuevo (de Carlos Desio) que la verdad conozco mucho y contento por eso”, precisó.

Asimismo, el menudo mediocampista dejó en claro que no hubo inconvenientes con el extécnico de San Martín y que solo respetaba su postura.

“No hubo problemas, simplemente son decisiones. El comando técnico de repente no me quiso las últimas fechas y hay que respetar nada más. No podemos cuestionar cuando alguien no tiene las oportunidades que se necesitan, eso es muy difícil de hablar. Entiendo a la gente, al periodismo que tenga esa opinión y ahora yo lo único que hago es prepararme para poder tener minutos y aportar a mi equipo”, añadió.

El presente de Christian Cueva en Cienciano

Lo que se voceó mucho acerca de la no presencia de Christian Cueva en Cienciano era que faltó a algunos entrenamientos y eso no agradó a Cristian Díaz, lo que generó que lo deje fuera de las convocatorias.

Con la salida del nacido en Florencio Varlea, no se sabía si Carlos Desio iba a tener en cuenta al exseleccionado nacional. Lo cierto, es que en los últimos días se le ha visto entrenando de forma particular con su preparador físico personal, José Neyra, tanto en el gimnasio como en las calles de Cusco.

Esta demostración de compromiso habría sido el factor determinante para que el exentrenador de ADT pueda brindarle otra chance para que vuelva a disfrutar del balompié.