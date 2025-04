Pablo Ceppelini rompió su silencio sobre la sanción de Conmebol que le impide jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima

El uruguayo se refirió a los cuatros meses de suspensión que le piden jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Luego de casi treinta días de que se conociera su sanción, Pablo Ceppelini rompió su silencio sobre la suspensión de cuatro meses por parte de la Conmebol tras decirle boliviano a un hincha de Boca Juniors durante el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El futbolista uruguayo lo hizo a poco del cotejo Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

El mediocampista ‘charrúa‘, en primera instancia, señaló cómo viene afrontando el drástico castigo por parte de la máxima organización sudamericana. Posteriormente, reveló las medidas que se tomarán para que pueda volver a jugar el certamen continental con el club ’blanquiazul’ en la brevedad.

“Tranquilo, uno sabe lo que hace, lo que hizo y lo que no hizo, así que estoy tranquilo, eso lo está trabajando la parte legal, esperemos información las próximas semanas. La verdad es que estoy muy tranquilo, sé lo que no hice, así que estoy tranquilo, esta semana vamos a tener información”, respondió en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Alianza Lima ha apelado el castigo de Conmebol y la Comisión viene analizando el caso, con el objetivo de determinar si levanta la suspensión, la mantiene, la reduce o la quita por completo. Esta resolución podría tardar algunas semanas, mientras tanto Pablo Ceppelini aguarda con mucha serenidad en Lima.

Pablo Ceppelini volverá jugar con Alianza Lima en la Liga 1

Dicho castigo de Conmebol por racismo no aplica en el campeonato peruano, por lo que Pablo Ceppelini reaparecerá en el duelo de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura. El ’10′ estuvo lesionado, por ese motivo, no era considerado por el técnico Néstor Gorosito en las jornadas anteriores.

“La verdad que sí (ya está apto), me quise meter rápido con Libertad, porque quería ayudar al equipo, no me ha recuperado de la mejor forma, ahora sí, ya cumplí los 21 días y ya recuperado para jugar”, declaró para los medios de comunicación locales a poco de su viaje a Cajabamba.

Por otro lado, Ceppelini opinó sobre el gran momento de sus compañeros Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes fueron importantes en la victoria ‘íntima’ sobre Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores 2025. Los dos delanteros de 41 años marcaron ante el club argentino en el estadio Alejandro Villanueva.

“Paolo y Hernán, la verdad que están haciendo goles, están dando la mano muy grande, son líderes positivos para nosotros, así que nada, seguir de la misma forma”, apuntó antes de que se despida de la prensa e ingrese raudamente al aeropuerto.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por Liga 1

Pablo Ceppelini podría sumar minutos en el duelo ante Comerciantes Unidos, que se realizará este sábado 26 de abril a las 15:30 horas (horario peruano) en el estadio Municipal Germán Contreras Jara situado en la ciudad de Cajabamba.

El volante uruguayo le sumaría a Alianza Lima juego en la mitad de la cancha y le permitiría tomarse un descanso a futbolistas que han venido compitiendo en el torneo local e internacional a la par, como es el caso del ecuatoriano Fernando Gaibor, que ha mostrado un gran nivel.

Lo cierto es que este compromiso es importante para los intereses de Ceppelini y compañía, debido a que se encuentran luchando por el Torneo Apertura, palmo a palmo con tres clubes, entre ellos su clásico rival, Universitario de Deportes. Un tropiezo podría retrasarlos en la lucha a falta de un poco menos de 10 fechas para su final.