Manuel Barreto adelanta su salida de Universitario: “No soy ningún bobo, mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”

Universitario de Deportes podría sufrir grandes cambios en los siguientes meses. A la reciente salida de su entrenador Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay, se sumaría otra más. Se trataría de Manuel Barreto, quien lleva cerca de cuatro temporadas en el club de Ate desempeñándose como encargado de la área deportiva.

Así lo dio a conocer el mismo director deportivo en su última entrevista con el programa de Youtube llamado ‘D&T’. El exjugador peruano reconoció que su labor le ha generado mucho desgaste, por lo que entiende que su tiempo en la ‘U’ -equipo del cual es hincha- está cerca de llegar a su fin.

Su revelación comenzó cuando hablaba de su nueva faceta como entrenador del vigente bicampeón del fútbol peruano luego de la partida de Bustos. Y es que él estará al mando de los ‘merengues’ durante los compromisos ante Deportivo Binacional por la Liga 1 y Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la U das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”, exclamó provocando la repregunta de los conductores del podcast, Diego Rebagliati y Talía Azcárate.

Manuel Barreto afirmó que su salida de Universitario está muy cerca de darse.

Manuel Barreto profundizó sobre su posible salida de la ‘U’. Esta también podría vincularse al hecho de que cumplió todos sus objetivos planteados con el club de sus amores, como devolverle el protagonismo en el campeonato peruano, conquistando el tan ansiado ‘bi’ en el año del centenario.

“Está siendo un cuarto año muy desgastante, siento que he cumplido con todo lo que me he propuesto en el club, he cumplido con el 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo. Hemos logrado, lo más importante para mí era, cuando llegue al club, me rogaban mis amigos, me decían ‘no podemos hablar en el grupo de WhatsApp’, hemos recuperado la ilusión, el sentido de pertenencia, la alegría, la alegría que me da ver gente de la ‘U’ con su camiseta, orgullosa de su equipo, hinchando el pecho, eso lo recuperamos”, acotó.

Además, la ‘Muñeca’ -como lo conocían en su etapa como delantero- señaló que cumplió con establecer una área dedicada exclusivamente al aspecto futbolístico, la cual servirá para que su futuro reemplazante pueda trabajar de manera ordenada y continuar con el éxito de la institución.

“Lo otro que para mí era super importante, le he dedicado la vida, era construir un departamento de fútbol sólido, donde el talento se pueda desarrollar. Las categorías formativas estaban secuestradas, hoy somos el puntero del Acumulado, vigentes campeones de reserva, me ha tocado levantar cinco copas a nivel profesional. Si bien soy una persona humilde, no soy ningún bobo, ningún ingenuo de saber que en cuatro temporadas, que me tocó formar equipos, ustedes saben que pasó a final de esos años”, sentenció.

Manuel Barreto armó los planteles que consiguieron el bicampeonato de Universitario en el 2023 y 2024.

La deuda de Manuel Barreto con Universitario

Manuel Barreto exclamó que ha alcanzado el 90% de sus metas establecidas como director deportivo de Universitario de Deportes, por lo que le consultaron por el otro 10%. El exjugador afirmó que se trata en el plano continental, donde no ha podido superar la fase de grupos, ya sea en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. “Evidentemente a nivel internacional”.

El integrante de la ‘U’ podría cobrarse su revancha la próxima semana cuando visite a Barcelona SC por la fecha 3 del Grupo B del máximo certamen Conmebol. Él estará en el banquillo el martes 22 de abril en el estadio Monumental Banco Pichincha y buscará el primer tirunfo de su equipo en lo que va de la competición.