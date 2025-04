Golazo madrugador de Kenji Cabrera tras grosero error de Williams Riveros en Universitario vs Melgar por Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Si bien Fabián Bustos no está por suspensión, sería su último encuentro con los ‘cremas’, pues tendría todo arreglado para dirigir a Olimpia de Paraguay. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle