Melgar en Copa Sudamericana: Kenji Cabrera explicó por qué pateó primero en la tanda de penales con Inter

El volante Kenji Cabrera fue protagonista de la clasificación de Melgar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2022 tras superar en la definición por penales a Internacional de Porto Alegre.

El equipo peruano y el brasileño empataron 0-0 en el partido de ida y en el tiempo regular del duelo de vuelta también igualaron sin goles, lo que forzó a la definición por penales en el estadio Beira-Rio.

El mediocampista de 19 años decidió ser el primer ejecutante de la serie de cinco disparos por equipo desde los 12 pasos. Cabrera anotó fuerte y al medio para adelantar al rojinegro en la tanda luego que el brasileño Edenílson falló su disparo.

“Fue un partido muy complicado, pero gracias a Dios y el esfuerzo de todos los compañeros se pudo lograr (la clasificación) Me sentí muy confiado en patear el penal, decidí patearlo y salió todo bien. Antes de patear el penal me sentía confiado, sabía que lo iba a meter. Fui con decisión, no me intimide del portero y la clavé adentro”, dijo Cabrera en declaraciones a Movistar Deportes.

El futbolista del ‘Dominó’ reveló que disputar el partido como visitante en Porto Alegre y con la hinchada contraria no es fácil.

“El estadio muy hermoso, estuvo muy lleno, repleto. la presión te juega en contra a veces, hay nerviosismo, pero gracias a Dios sacamos adelante el partido”, afirmó.

Cabrera fue consultado por el próximo rival en la Copa Sudamericana y se mostró optimista. El club Independiente del Valle de Ecuador recibirá a Melgar en el partido de ida y luego la revancha se jugará una semana después en el estadio de la UNSA en la serie que decide el pase a la final del certamen continental.

“Para el equipo no hay obstáculo. Por más fuerte que sea el equipo, siempre vamos a dar la talla. Estamos con total confianza que sacaremos el partido adelante”, aseguró.

El volante rojinegro pidió el apoyo de los aficionados del equipo y a los peruanos para los decisivos compromisos por la Sudamericana. “Quisiera que el Perú y los hinchas estén con nosotros. Que nos apoyen día a día. Vamos a sacar esto adelante”.

Kenji Cabrera no ocultó su deseo de ser convocado a la selección peruana, que dirige precisamente el extécnico de Melgar, y consideró que es el momento de tomar en cuenta a los futbolistas del club arequipeño. La verdad que sí, es un sueño. Espero que tomen bastante en cuenta a Melgar, venimos haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo”.

El penal de Cabrera

AL final del partido entre Melgar e Internacional, el técnico argentino del ‘Dominó’ reveló lo que ocurrió al momento de elaborar la lista de futbolistas que patearían los penales y la actitud que mostró el mediocampista: “Cuando pregunté quiénes patean los penales, Kenji Cabrera me dijo yo pateo el primer penal”.

La tanda de penales del Melgar vs Inter

Melgar derrotó 3-1 a Internacional en tanda de penales y clasificó a semifinales de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

El héroe de Melgar

En la definición por penales la figura excluyente fue el portero de Melgar Carlos Cáceda que atajó tres penales y le permitió al club arequipeño el triunfo ante Inter de Porto Alegre.

Internacional inició la serie en la tanda de penales. Edenílson, Taison y Carlos de Pena fueron los jugadores que no pudieron marcarle a Cáceda que evitó la caída de su arco. El único que pudo convertir para el ‘Colorado’ fue Pedro Henrique. En tanto, en el rojinegro anotaron Cabrera, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. El jugador Leonel Galeano erró su penal.

