Enderson Moreira con Infobae Perú: el pedido que le negaron en Sporting Cristal, la verdad del caso Martín Távara y su sentimiento por los ‘celestes’

Lleva algunas semanas viviendo en la localidad de Minas Gerais, su sitio de vida, como una persona normal luego de hacer un alto a su función de entrenador tras su paso por Avaí, aunque Enderson Moreira no deja de lado el fútbol ya sea para apreciarlo o capacitarse. Las autoevaluaciones, con su respectivo café en mano, son normales en su día a día. En ese contexto, pervive el agradecimiento por haber liderado a Sporting Cristal, club con el que tiene una identificación de décadas. Pero también existe la insatisfacción de cómo se marchó cuando “me hubiera gustado mucho seguir, porque veía que con algunos pequeños ajustes tendríamos la posibilidad de pelear por el campeonato”. Respecto a esa experiencia, su influencia en el mercado de Perú desde Brasil, la relación con el presidente Joel Raffo y su mirada a jóvenes valores como Maxloren Castro se abre por primera vez. Y lo hace con Infobae Perú.

- ¿Cómo está, Enderson?

Primero quiero decir que es un placer hablar con todos ustedes. Tengo un cariño muy especial por los peruanos, por la ciudad de Lima, que me acogió muy bien, y es un placer poder hablar un poco sobre mi trayectoria. Más recientemente, ahora, en Avaí y también en Sporting Cristal, que fue un período del que tengo buenos recuerdos.

- ¿Es difícil afrontar la inactividad cuando es un entrenador acostumbrado al trabajo?

Yo, particularmente he trabajado casi de manera continua durante toda mi carrera, desde 2011 en adelante. Han sido pocos los períodos en los que estuve inactivo, fuera del fútbol. Pero últimamente he sentido la necesidad, en realidad, de este período inactivo para poder hacer una autoevaluación sobre mi último trabajo, lo que funcionó bien y lo que no. Aproveché este momento también para estudiar un poco más, ver cómo juegan algunos equipos, algunos entrenadores, cuáles son sus ideas, su estilo de juego. Así que, particularmente he aprovechado mejor este período. Y para mí es importante no salir de un trabajo y de inmediato tomar otro. Es importante terminar bien ese trabajo, hacer una autoevaluación, estudiar un poco, para poder iniciar un nuevo trabajo.

- ¿Y cómo es el día a día desde que salió de Avaí?

Vivo en el interior de Minas Gerais. Es una ciudad pequeña con solo 5000 habitantes. Así que es una ciudad bastante chica. Mi rutina aquí es muy diferente de la presión, la agitación que es el fútbol, los viajes. Aprovecho mucho mi día para poder despertar, tomar un buen café y disfrutar un poco del día, hacer ejercicio. Y, al mismo tiempo, como te dije, en ciertos momentos, me detengo para estudiar un poco, ver algunos partidos que considero muy interesantes. Ahora estamos con la Copa Libertadores. También con el inicio del Campeonato Brasileño. Sigo también la recta final de la Liga de Campeones, la Copa de la UEFA, los campeonatos que están por terminar. Para mí es un verdadero privilegio poder tener la disponibilidad de seguir todos estos partidos. Y como mencioné, mi rutina es bastante tranquila, tengo tiempo para hacer mis cosas con tranquilidad.

- ¿Se ha propuesto seguir en la Serie B de Brasil? ¿En qué momento piensa reengancharse?

Creo que unas dos o tres semanas más es un buen período para poder dar el paso de dejar atrás este ciclo y comenzar un nuevo proyecto. Sabemos también que las oportunidades surgen a veces de manera inesperada, no siempre como se planea, y a veces hay que adelantarlas o, incluso, esperar un poco más, buscando un momento mejor. Como mencioné antes, hoy en día, necesito buenos proyectos. Proyectos en los que realmente crea, clubes que ofrezcan las condiciones para desarrollar un buen trabajo. Soy criterioso a la hora de escoger. No es cualquier club, cualquier cosa. Yo elijo un club que pueda tener más en línea con lo que pienso. Y ahora está comenzando, tanto la Serie A como la B. Son dos competiciones muy reñidas aquí en Brasil, muy difíciles. Equipos muy parejos, con buenos presupuestos. Entonces, siempre es importante seguirlas. En Brasil, sobre todo, donde surgen muchos jugadores constantemente, es increíble. A veces aparece un jugador del que nunca habías oído hablar, y comienza a destacarse. Esto es muy positivo en Brasil, porque el nivel de competitividad es constante. Aquí tenemos la Serie A, la B, la C, la D, y todos los campeonatos regionales. Son muchas competiciones, muchos jugadores. Y creo que siempre es importante seguir porque siempre existe la posibilidad de que algún jugador se destaque y podamos aprovecharlo en el próximo trabajo.

- Antes de asumir Avaí, tuvo su primera experiencia fuera de Brasil dirigiendo en Perú. ¿Cómo recuerda ese paso por Sporting Cristal?

Sí, creo que fue una experiencia muy buena, de verdad. Lo confieso, creo que hicimos una gran campaña, uno de los mejores Aperturas de Sporting Cristal en los últimos años, ¿no? Y logramos 40 puntos, que es una una puntuación muy significativa. Terminamos perdiendo la apertura por un gol. Sucede, lo lamentamos mucho, pero sucede. Creo que lo más importante fue que Sporting Cristal consiguiera llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que fue muy importante para el club en ese momento. El Apertura fue crucial. Y, claro, sí, fue una excelente oportunidad para conocer nuevos jugadores. Me preguntaron desde el Fluminense sobre algunos futbolistas peruanos que jugaban en Perú. Así que, de alguna manera, también fuimos una referencia para algunos otros equipos. Fue muy bueno poder ver a Barcos, que fue mi jugador en el Grêmio en 2014. Un placer enfrentarlo allí también. Así que, en general, fue muy positivo. Tuvimos la desafortunada pérdida de jugadores clave como Yotún y luego Leo Diaz, jugadores importantes para el equipo. Pero, al mismo tiempo, fue una gran oportunidad para lanzar algunos jóvenes talentos, adelantando un poco esa trayectoria. Fue un período muy emocionante, importante. Fue una buena experiencia. Saber jugar en la altura también, en ese momento sufrimos mucho en el primer partido, luego en la Copa Libertadores, pero luego supimos cómo jugar estratégicamente contra esos equipos y conseguimos buenos resultados después, enfrentándonos a equipos que, claro, son buenos, pero jugando en altura siempre tienen un aspecto más favorable para ellos, y nosotros logramos traer buenos resultados después.

- Hace una precisión sobre la consulta de Fluminense por jugadores de la Liga 1. ¿Recuerda cómo se dio y quiénes fueron?

Tuve la oportunidad de hablar sobre algunos jugadores. Ignácio era un jugador que ellos estaban buscando y resultó que tuvo éxito. También Serna. Así que tuve la oportunidad de conversar con la gente de Fluminense, ellos fueron a hacer un partido de la Copa Libertadores. Fui al hotel, conversé con el presidente, con Fernando Diniz, entre otros. Y llamé su atención sobre algunos jugadores que me parecían bastante interesantes. Y creo que fue importante para que pudieran estar más atentos, claro, no fue solo mi opinión, ¿no? Es solo una opinión. Pero ellos comenzaron a prestar más atención a este mercado. Creo que en Perú tenemos buenos talentos, buenos jugadores y creo que fue importante para que pudieran salir un poco de lo tradicional, que a veces uno se enfoca mucho en el mercado argentino, colombiano, ecuatoriano, a veces chileno, a veces peruano. Pero ahora comenzamos a mirar con un poco más de atención a Perú.

- También hace hincapié en que su labor, estadísticamente hablando, fue de los mejores en el Rímac en los últimos años, pero la definición por un gol en el Apertura 2024 dinamitó el proceso. ¿Considera que fue justa esa salida? ¿Cree que el argumento que esgrimió la directiva de Cristal fue el ideal?

Es muy difícil de evaluar. Soy un entrenador extremadamente competitivo. Así que, en ese momento en que perdimos, ya tenía la cabeza puesta en el Clausura, en cómo buscar otras alternativas fortaleciendo cada vez más a Sporting Cristal. La dirección del club, el presidente, pero algunas personas cercanas al presidente pensaban que tal vez no sería posible hacer algunos movimientos. Y finalmente, decidimos, ¿no? En realidad, el presidente pensó que sería mejor hacer un cambio y yo, sinceramente, tengo el mayor respeto, solo tengo que agradecer la oportunidad de haber estado al frente de Sporting Cristal. Pero cada uno piensa de una manera, y tenemos que respetar eso por encima de todo. Sin embargo, tengo un cariño muy especial, fue un momento muy importante. Y claro, me hubiera gustado mucho seguir, porque veía que con algunos pequeños ajustes tendríamos la posibilidad de pelear por el campeonato, por el título. Pensaba que no era tan difícil hacer algo para que pudiéramos buscar esa conquista. Pero me fui de una manera muy tranquila. Y, claro, a veces la gente no entiende la forma en que jugamos, la forma en que pensamos el fútbol. Son culturas diferentes, pero puedo decirles de manera muy tranquila que hicimos partidos muy positivos. Tuvimos problemas en la Copa. Lamentablemente, un partido muy ruin que no pudimos revertir. Queríamos mucho disputar la Copa, pero incluso le dije al presidente en ese momento, ‘Mira, voy a hacer todo lo posible para que Sporting Cristal no participe en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, haré todo lo posible para que Sporting Cristal esté directamente en la fase de grupos. Es un compromiso’. Y creo que fue muy importante, porque obtuvimos una muy buena puntuación en el Apertura, lo que acabó ayudando bastante. Eso permitió a Sporting Cristal tener la posibilidad de disputar este año la fase de grupos. Así que, creo que solo hay cosas buenas que puedo decir sobre mi paso por Sporting Cristal. Y como mencioné, esto puede no ser tan común en otros países, pero este cambio de entrenadores en Brasil es muy constante. Así que fueron 6 meses de los cuales estoy muy orgulloso de lo que se logró. Y es una pena que no hayamos podido conquista el Apertura por tan poco.

- Aquí se habló que el problema de fondo fue un inconveniente con Martín Távara. ¿Qué pasó realmente, Enderson? ¿Qué opinión tiene de él?

No, realmente no tuvo nada que ver con Távara. Lo que ocurrió con Távara en un partido determinado fue que no quedó muy feliz con algo que se dijo. Hubo una discusión, pero fue extremadamente tranquila. Todo resuelto. No tuvo absolutamente nada que ver con eso. Creo que fue sí muy malintencionado de alguna manera que las personas vincularan mi salida con un jugador, ¿entiendes? Principalmente con Távara, que es un jugador por el que tenemos la mayor admiración. Claro que, como profesional, a veces y no solo Távara, sino otros muchos jugadores, cometen ciertos deslices, comportamientos que no son adecuados. Pero nunca de una forma que pudiera transformar o interrumpir un trabajo. Así que, de ninguna manera es justo decir que tuvo alguna participación en mi salida. Eso no es justo. Lo que ocurrió, en realidad, fue que Sporting Cristal, con su presidente, su directiva, las personas cercanas, pensaron el fútbol de una manera un poco diferente a lo que yo pensaba. Tuvimos una diferencia de pensamientos. Solo eso. Pero no tuvimos ninguna discusión, ni con el presidente, ni con nadie más. Y lo que pasó con Távara ha pasado conmigo también, ya ha sucedido varias veces con otros atletas y como te dije, es muy injusto cargar esto sobre Távara, porque no fue realmente. Él no tuvo esa participación en este cambio. El problema que ocurrió fue resuelto de inmediato y sin ningún otro tipo de inconveniente.

- Está precisando que la decisión de su salida surgió por una diferencia de opiniones entre la presidencia y la directiva. ¿Usted cree que Sporting Cristal se está enfocando más en lo empresarial que en lo deportivo como club? ¿Pasa en Brasil que los equipos son sociedades que se interesan en formar y exportar dejando a un lado los logros deportivos?

Creo que es una situación normal. Pensamientos de lo que es una empresa, lo que es un club asociativo. Creo que puede haber esas divergencias. En el caso de Sporting Cristal, no fue así, ¿entiendes? Lo que pasó es que yo, particularmente, quería buscar algunas alternativas dentro del mercado peruano, que no podíamos traer. No sé si teníamos una vacante solo para para extranjeros, no estoy seguro, pero creo que había una vacante para extranjeros. Yo quería algunos movimientos, tal vez dentro del mercado peruano, que pudieran ser interesantes. El presidente, en ese momento, dijo que no era posible, que sería muy complicado. Y básicamente, un poco a sobre eso. Claro que no hubo ningún tipo de lo que él pensaba solo en la empresa y yo pensaba en lo deportivo, en el club, no. Ambos pensábamos en ganar la competencia, solo que con algo un poco diferente. Ya estábamos utilizando bastante a los jugadores formados en las categorías menores, ¿no? Entonces, pensábamos que tal vez un jugador o dos con un poco más de experiencia, alguna otra alternativa, podría ser interesante para que pudiéramos estar con el equipo, pero ¿cómo te lo explico? Preparados en todos los momentos, en todos los aspectos, ¿no? Con más alternativas. Era solo esa esa postura. Y no hubo ninguna discusión, en ese momento simplemente dijo que era mejor interrumpir. Y yo acepté y seguimos adelante, cada uno por su lado.

- ¿Quién es el jugador que más le impresionó mientras estuvo al mando de Cristal?

Creo que me impresionaron mucho algunos nombres, algunos jugadores de Sporting Cristal que no conocía. Cauteruccio, que tuvo un momento fantástico. Lora también tuvo un gran momento conmigo. Y Leo Diaz, el defensor, que mientras estuvo allí estuvo muy bien. Tanto Távara como Pretell también fueron jugadores que me llamaron mucho la atención. Claro que también están los brasileños Ignácio y Cazonatti. Pero, para mí, el gran destacado fue Santi, Santiago González. Para mí, él fue el jugador más completo de esa etapa. Ya conocía a Yotún, que es un jugador muy calificado, pero Santi realmente tuvo un momento formidable.

- Bajo su gestión surgió Maxloren Castro. ¿Qué le recomendaría hacer, ser paciente en Cristal o irse a préstamo?

Max es un jugador con un gran potencial, con una gran capacidad. En un determinado momento conmigo, también tuvo un momento en el que tuvimos que llamarlo para que pudiera volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Así que, es un jugador muy joven, que necesita orientación constante. En Perú, tal vez, tenemos algunos jóvenes y prometedores. Pero no hay tantos, tal vez, como los que tenemos aquí en Brasil. Aquí hay más jugadores surgiendo con el mismo potencial. Y lo que termina pasando es que el jugador necesita mantenerse muy enfocado, porque en cualquier momento negativo de ese jugador, otro puede tomar esa oportunidad y pasar adelante. Y en Perú, a veces, hay pocos futbolistas con mucho talento, pero no tanta cantidad. Entonces, a veces, ese jugador empieza a destacarse, y todo el mundo empieza a tratarlo un poco diferente, y ahí él puede pensar que no necesita esforzarse tanto más para seguir teniendo éxito. Entonces, este futbolista necesita, en realidad, orientación para poder seguir entrenando, trabajando, para continuar rindiendo. Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse a un alto nivel. Y ese es el gran desafío que creo que Max y otros jugadores jóvenes tienen por delante. Es continuar trabajando mucho. Y cada vez más para que puedan seguir rindiendo muy bien en el primer equipo.

- Hoy se vive una situación crítica en todos los aspectos y algunos hinchas ven con buenos ojos su retorno. ¿Qué se siente ser nombrado como una alternativa para la afición?

Veo esto con mucho cariño, porque es señal de que hemos hecho un buen trabajo, pero de ninguna manera. Hoy en día Sporting Cristal tiene un director técnico. Creo que... necesita merece todo el respeto. Realmente creo que pronto las cosas pueden tomar otro rumbo. El fútbol, claro, requiere tiempo. Algunas búsquedas, algunas alternativas, algunos caminos que a veces debes seguir por un camino y de repente tomar otro. El director técnico que está hoy en Sporting Cristal está ahí porque tiene calidad.

- Sin embargo, Enderson, ahora Cristal no cuenta con entrenador, porque la presidencia resolvió el proceso y ahora hay una búsqueda de un nuevo líder.

Oh, perdóname porque no tenía esa información. Y claro que lo lamento porque es otro entrenador que no logra terminar la temporada. Pero creo que me siento contento, porque de alguna manera, algunos hinchas recuerdan mi nombre, el trabajo que se hizo, ¿no? Pero estoy seguro de que Sporting Cristal tiene buenas opciones en el mercado de entrenadores que puedan de alguna manera ayudar a hacer lo que los hinchas más quieren, que es conquistar, ser campeones nuevamente. Porque es eso lo que hace que el club pueda conseguir más títulos, obtener más recursos. Son esas conquistas.

- Conoce al club, conoce al plantel, conoce la Florida. ¿Estaría preparado para regresar si la presidencia lo llamase?

No, siempre tendré cariño por Sporting Cristal. Es uno de los clubes con los que realmente tengo una identificación, como dije cuando llegué, porque soy de Minas Gerais. Recuerdo muy bien la final de la Copa Libertadores de 1997, que fue Sporting Cristal y Cruzeiro. Fue un gran momento. Fue un club que comenzamos a seguir en ese momento. Le tengo un gran cariño, pero también creo que mi paso por allí fue muy reciente. Creo que sería ilusorio, pero creo que Sporting Cristal tiene varias otras opciones para continuar adelante. Pero siempre será un club al que le tengo todo el respeto y cariño. Y claro, lo tengo en mente, quién sabe algún día pueda regresar, en otro momento, de otra manera. Pero no creo que eso sea lo que Sporting Cristal está buscando en este momento. Creo que Sporting Cristal tiene una visión sobre algunas cosas, algunas ideas y espero que tomen una gran decisión porque es un club al que le tenemos mucho respeto. ¡Espero que todo vaya bien, en serio!

- ¿Cuál es el verdadero nivel de la liga peruana en comparación con otros países?

Creo que me sorprendí. Porque vi muchas cosas interesantes en la Liga 1. Vi, de verdad, equipos muy bien formados, equipos buenos tácticamente. Creo que es una liga muy difícil porque hay muchos equipos de altura, y eso trae muchas dificultades. Es interesante, tiene una característica un poco diferente. Pero me gustó. Vi jugadores muy interesantes, jugadores muy capacitados. Me impresionó el trabajo de las categorías menores, el trabajo de base que fue desarrollado por Sporting Cristal. Todo el cariño y la atención que les dan a los jóvenes jugadores. En comparación con Brasil, claro, el nivel de inversión aquí en Brasil es mucho mayor. Entonces, es claro que verás la Serie A del fútbol brasileño. Es una Serie A llena de grandes jugadores y grandes entrenadores. Así que es difícil hacer una comparación. La prueba de esto es que en los últimos años, en la Copa Libertadores, hemos tenido una sucesión de equipos brasileños con conquistas, porque la inversión es muy alta. Aquí tenemos divisiones muy fuertes. La primera división, la Serie A, es muy fuerte. La Serie B, que es la segunda división, también es muy fuerte, con equipos muy tradicionales, muy bien estructurados. La Serie C también tiene hoy grandes equipos que están disputando. Así que siempre es muy difícil prever quién va a ganar el título aquí, porque eso varía mucho, porque la inversión es alta. Y los equipos brasileños tienen características muy particulares, juegan muchas competiciones. Así que tenemos el campeonato estatal, el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Y además, algunas de las equipos ahora también tienen el Super Mundial. A veces los favoritos juegan tanto que pueden perder algo de calidad en su juego, porque no se recuperan. En Brasil, tenemos equipos que juegan hasta 80 partidos en una temporada, y esos son muchos partidos.

- ¿Y con qué club de Brasil compararía a Cristal?

Creo que hay varios clubes que tienen características similares. Es difícil hablar de un club específicamente, pero hay varios clubes con ese perfil. Algo así, ¿entiendes? En términos de organización. Atlético Paranaense es un equipo que, así, es muy parecido en términos de organización y de cuidado con las categorías menores. Hay varios clubes con este perfil. Es difícil señalar uno en particular. Como dije, Atlético Paranaense, pero también Coritiba. Y también el propio Avaí, que tiene un cuidado muy especial con esas categorías. Entonces, así, tenemos varios equipos con este perfil. Es difícil hacer una evaluación incluso sobre cuán lejos podría llegar un equipo peruano aquí en Brasil. Es complicado. A veces creo que podría llegar a un nivel muy bueno, otras veces pienso que quedaría en un nivel más intermedio. Porque aquí también hay características muy particulares, al ser un país de dimensiones continentales. Y los viajes y la logística hacen toda la diferencia.

