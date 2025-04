Enderson Moreira se deshizo en elogios por Joao Grimaldo con Infobae Perú: “Parece un jugador brasileño, es un talento con gran perspectiva”

El exentrenador de Sporting Cristal admite que Grimaldo es un "futbolista brasileño" por sus características sobre un campo de juego.

Por primera vez, después de su salida de Sporting Cristal, Enderson Moreira habló extensamente de aquella etapa en el Rímac, que duró apenas un semestre, pero que dejó gratos recuerdos en su memoria. Lo hizo con Infobae Perú abordando una serie de temas que podrían reseñarse en amplios capítulos. Dentro de nuestra charla, con aires de remembranza, reivindicó su proceso como “una experiencia muy buena, una gran campaña con una puntuación muy significativa”, aunque ello no fue suficiente para hacerse del Torneo Apertura 2024

Habló, también, en muy buenos términos de los jóvenes emergentes de La Florida. Uno de ellos le llenó los ojos por su desenfado e inventiva en cualquier plaza sin importarle los oponentes que se presentaran al frente. Para Moreira, de hecho, es un deportista con estampa de brasileño, que de no haber perdido el rumbo en su proceso formativo estaría entre las 5 ligas más relevantes del planeta.

Joao Grimaldo cuenta con una amplia valoración para Enderson Moreira. - Crédito: Sporting Cristal

La pregunta que hizo elucubrar a Enderson partió desde el talento peruano por detrás del brasileño, en medida menor desde luego: “Lo que me llama la atención en el jugador peruano es la habilidad. La capacidad de salir de situaciones muy parecidas a las de los jugadores brasileños. El futbolista es muy técnico y de excelente calidad, pero el brasileño tiende a salir de situaciones, a veces, de una manera diferente”.

La base de su argumentación surge de “cuando tuve la oportunidad de ver algunos jugadores con estas características. Grimaldo, por ejemplo, es un jugador que parece brasileño. Y como Grimaldo, hemos tenido otros, que son jugadores que logran salir de situaciones difíciles de una manera que nadie espera como Max y otros tantos que observé”.

El extremo remontó el marcador con gran definición por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Mirada al presente de Grimaldo

La valoración de Enderson Moreira por Joao Grimaldo, indudablemente, es demasiado positiva por todo lo que apreció en el tiempo que fue líder de Sporting Cristal. Sin embargo, considera que la eclosión del extremo no llegó porque se conformó con establecerse olvidándose que el éxito se logra con sacrificio diario.

“Es lo que dije. A veces, un jugador como Grimaldo llegó y pensó que el simple hecho de llegar ya era suficiente para mantener el mismo trabajo y la misma dedicación. Y en realidad, para mantenerse a un nivel alto, se necesita mucho más trabajo, esfuerzo, fuerza y energía. Y a veces el jugador no lo entiende”, declaró a Infobae Perú.

Joao Grimaldo está obligado a destacar en Letonia. - Crédito: Riga FC

Aun así, Moreira confía en la reivindicación de Joao, un futbolista que desde su óptica es un diamante en bruto que puede trascender en el extranjero siempre y cuando respete un proceso evolutivo al igual que goce de chances: Grimaldo, para mí, es un talento. Un jugador con una gran perspectiva”.

“Esto lo dije muchas veces al presidente de Sporting Cristal, un jugador que podría jugar en las principales ligas del mundo, pero necesitaba seguir creciendo en todos los aspectos. Y, sinceramente, no sé qué pasó después de eso. Tal vez no tuvo tantas oportunidades y no rindió tan bien como lo hizo conmigo”, zanjó Moreira.

Grimaldo ha recalado en el club más grande de Letonia. | VIDEO: Riga FC

Joao Grimaldo, talentoso extremo peruano de 22 años, ha encontrado una nueva oportunidad en el Riga FC, el club más destacado de Letonia, tras un paso poco exitoso por el Partizán de Belgrado. Después de destacarse en Sporting Cristal, donde ganó la Liga 1 en 2020 y la Copa Bicentenario en 2021, su traslado a Serbia en 2024 no le permitió consolidarse, acumulando solo diez apariciones sin goles ni asistencias.

En febrero de 2025, el Riga FC lo incorporó en calidad de préstamo, con opción de compra, buscando que recupere su mejor nivel y aporte al equipo en competiciones europeas.

Joao Grimaldo llega a la Virslīga. - Crédito: Riga FC