“Todavía no tengo ganas de renunciar”: Hernán Barcos se resiste al retiro y planea seguir jugando con Alianza Lima tras final de temporada

Hernán Barcos se refirió a su retiro y señaló que aún no tiene ganas de renuncias. Crédito: Captura GE

Hernán Barcos, uno de los futbolistas más queridos y respetados por la hinchada de Alianza Lima, sigue reflexionando sobre su futuro en el fútbol. Si bien a finales del 2024 anunció que se retiraría tras el final de la presente temporada, hoy no descarta que pueda extender su carrera un año más. La decisión definitiva no se ha tomado, por lo que cualquier cosa podría pasar cuando se consume el 2025.

En una reciente entrevista con el portal ‘Globoesporte’, el delantero argentino sorprendió al revelar que no tiene claro si colgará los chimpunes al término de la campaña. Con 40 años encima, el popular ‘Pirata’ aseguró que se siente pleno físicamente y que, aunque se prepara mentalmente para el retiro, abrió la puerta a continuar un año más en actividad.

“Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante”, señaló el atacante, dejando entrever que su retiro podría postergarse más de lo esperado. Su desempeño con los ‘blanquiazules’ y la conexión con la hinchada parecen ser factores clave en su decisión.

Barcos, además, reconoció que el retiro no solo implica una decisión física, sino también mental. “Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos”, agregó, evidenciando que aún está en proceso de evaluar su futuro con serenidad.

Hernán Barcos sigue siendo figura en Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL

Tras ello, existe mucha probabilidad de que el ‘Pirata’ se incline por renovar su contrato con Alianza Lima un año más. Él se mantiene como figura en el ataque del equipo y no deja de sorprender a sus cuarenta años. Además, ya es un referente en el club de La Victoria, el bicampeonato nacional conseguido entre el 2021 y 2022, además de sus óptimas estadísticas en el presente, le respalda para que se mantenga dentro del plantel.

Hernán Barcos y su lugar en Alianza Lima

La historia de Hernán Barcos en Alianza Lima no solo se ha construido dentro de la cancha, sino también desde lo emocional. Tras un paso breve y accidentado por otros equipos y países, encontró en el cuadro ‘íntimo’ un espacio donde pudo volver a sentirse pleno. “Aquí (en Lima) sentí que el fútbol volvía a cobrar importancia. Tuve varias etapas rápidas... Seis meses en Cruzeiro, antes estuve en Vélez, después Atlético Nacional un año, me fui a Bangladesh y me atrapó la pandemia y complicó todo. Estuve fuera de acción durante un año. Y vine aquí”, relató en ‘Globoesporte’.

Para el ‘Pirata’, el Perú se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. “Fue como encontrar mi lugar, donde me siento bien. La afición de Alianza Lima es muy cariñosa. Futbolísticamente, salió bien, si no hubiera sido difícil que me quisieran. Pero, fue muy bueno desde el día uno”, concluyó.

Hernán Barcos, del Alianza Lima de Perú, celebra tras anotar contra Boca Juniors durante un partido de la fase preliminar da la Copa Libertadores en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello)

Mientras continúa sumando goles con la camiseta ‘blanquiazul’, Barcos deja claro que su vínculo con el fútbol está lejos de terminar. Sea dentro o fuera del campo, su historia aún tiene capítulos por escribir. De igual manera, cuando llegue el momento de colgar los botines, él planea seguir vinculado con el deporte rey.

“Definitivamente estaré involucrado en el fútbol, ​​he vivido para el fútbol durante 25 años. Es difícil no verlo No digo imposible porque nunca se sabe. Pero creo que continuaré mi carrera, si no es como entrenador, entonces como manager deportivo o algo así. Hoy me veo más fuera (como directivo)“, sentenció.