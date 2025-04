Roberto Mosquera y un guiño a Sporting Cristal en un momento complicado: “Cada vez que he ido, he campeonado”

Roberto Mosquera mantiene presente a Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Las aguas están movidas en Sporting Cristal. La afición se encuentra muy descontenta con el seno del club por sostener a Guillermo Farré en la zona técnica cuando sus resultados son demasiado irregulares y repercuten en el avance del Torneo Apertura 2025.

El presidente Joel Raffo no se ha manifestado al respecto, pero sí lo han hecho personajes ligados al área deportiva como Julio César Uribe, quien cerró filas con el estratega desoyendo cualquier crítica proveniente de las calles o cuestionamientos de ex directivos vinculados con el club.

Roberto Mosquera con su clásica vestimenta elegante en un partido de Liga 1. - Crédito: Sporting Cristal

En medio de ese contexto, ha aparecido Roberto Mosquera para recordar sus campañas exitosas con Sporting Cristal toda vez que infló pecho por ser un arquitecto constante en La Florida para alcanzar clasificaciones consecutivas a la CONMEBOL Libertadores, permitiendo que ingresen montos onerosos a las arcas de la institución.

“Cada vez que he ido a Cristal he campeonado. Si vamos a hablar de Copa Libertadores, hablamos que 2020, 2021 y 2022 estuvimos en Copa Libertadores. Si le pones montos, creo que es un dinero importante para el club que quiero. Hemos estado más cerca que a la tribuna de Cristal le gusta” dijo en una entrevista con el programa Al Volante.

Gestión de impacto

A lo largo de su última etapa ubicado en la banca de Cristal, Mosquera imprimió un estilo de juego propositivo y directo en la Liga 1, pero sobre todo logró que su plantel adoptara una faceta ganadora. Así ha quedado demostrado en sus sensacionales estadísticas.

“En tres años, perdí tres partidos por año. Fue de impacto. Estar tres años en un club grande merece un esfuerzo tremendo. A los días de irme, me mandaron los números“, declaró el DT nacional reconociendo que pese a los imponentes registros, intuía que su proceso en el Rímac iba a terminar.

Roberto Mosquera entrenando a Sporting Cristal durante la pandemia del coronavirus. - Crédito: Liga 1

“Yo sospechaba porque no me hablaban de renovar. No sé si campeonaba cambiaban las cosas. Cristal es mi vida, jugador desde los 12 años con Uribe, inolvidable. La ligazón Roberto Mosquera y Sporting Cristal nunca se va a acabar. Lo mío no está si dirijo”, sostuvo.

“2012 rompo algo que no se daba desde hace 7 años, Cristal no campeonaba desde 2005. De ahí, 2014, 2016, 2018 y 2020 que estuve, se quiebra. Te das cuenta la cantidad de hinchas que se suman cuando tú campeonas. Al margen del dinero, todo eso también suma”, sentenció Mosquera.